Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dış Yazar 9 Şubat hangi burç? 9 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        9 Şubat hangi burç? 9 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Zodyak, 12 burcun yer aldığı bir kuşaktır ve Güneş'in bir yıl boyunca gökyüzünde izlediği yol boyunca 12 eşit parçaya ayrılır. Her burcun belirli özellikleri, nitelikleri ve temsil ettiği semboller vardır. Burçlar kişiliği, ilişkileri, kariyeri ve diğer yaşam alanlarını etkileyebilecek özellikleri yansıtır. 9 Şubat hangi burç? 9 Şubat burcu ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 10:21 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 Şubat hangi burç?
        ABONE OL
        ABONE OL

        9 Şubat Burcu Özellikleri Neler?

        9 Şubat burcu, Kova burcudur. İşte 9 Şubat burcu özellikleri:

        • Yeniliklere açık ve ileri görüşlüdürler. Yaratıcı çözümler bulmaya eğilimlidirler ve değişime karşı esneklik gösterirler.
        • Bu burç, bağımsızlık ve özgürlüğe değer verir. Kendi yolunu çizmeye ve sıra dışı fikirleri takip etmeye eğilimlidirler.
        • Toplumun iyiliği ve adaleti için duyarlıdırlar. Toplumsal meselelerle ilgilenir ve değişim için aktif bir şekilde çalışabilirler.
        • duygularını derinlemesine hisseden ve diğer insanların duygularına karşı empati gösteren bireylerdir. Duygusal olarak dağınık olabilirler.
        • 9 Şubat Kovalar, arkadaş canlısı ve toplum içinde aktif olan kişilerdir. Arkadaşlarına sadık ve destekleyici olabilirler.
        • Değişken bir enerjiye sahiptir ve bu da 9 Şubat doğumlu kişilerin bazen tutarsız veya beklenmedik davranışlar sergilemesine neden olabilir.
        • Bu burç, idealist ve geleceğe dair büyük hayalleri olan bireylerle ilişkilendirilir. Hedefleri toplumu iyileştirmeye veya dünyayı değiştirmeye yöneliktir.
        • Derin düşünceye ve karmaşık problemleri çözmeye meyillidirler. Zihinsel olarak uyarıcı konuları keşfetmekten hoşlanırlar.

        9 Şubat Burcu Erkeği

        REKLAM

        9 Şubat burcu erkeği, derin düşüncelere sahiptirler ve geniş bir bakış açısına sahiptirler. Yaratıcı ve yenilikçi düşünme yetenekleri, onları çevrelerinde farklı bir bakış açısı sunan kişiler haline getirir. Zekalarıyla bilgeliklerini ve hatta ileriye dönük vizyonlarını paylaşma eğilimindedirler. Toplumsal konularda duyarlıdırlar ve sık sık toplumun iyiliği için çaba gösterirler. Aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlüğe de önem verirler. Duygusal olarak, derin ve karmaşık bir yapıları vardır. Duyarlı ve empatik olmalarına rağmen, bazen duygularını net bir şekilde ifade etmekte zorlanabilirler. samimi ilişkiler kurmaktan kaçınmazlar ve sadık bir arkadaş veya partner olabilirler.

        9 Şubat Burcu Kadını

        9 Şubat burcu kadını, Kova burcunun özelliklerini taşıyan biridir. Genellikle yeniliklere açık, özgür ruhlu ve bağımsızdırlar. Zekaları ve yaratıcılıklarıyla dikkat çekerler. Toplumsal konulara duyarlı olmalarıyla bilinirler ve adil davranmayı önemserler. Sosyal ilişkilerde dürüst ve sadık olmalarıyla tanınırlar. Ancak, zaman zaman duygusal olarak mesafeli olabilirler ve bağımsızlıklarını korumak için gerektiğinde duygusal bağlardan uzaklaşabilirler. Tutkulu ve hırslı olmalarına rağmen, bazen duygusal olarak dingin ve mantıklı olabilirler. 9 Şubat burcu kadınları, farklı ve orijinal tarzlara sahiptirler ve kendi benliklerini ifade etmekten çekinmezler.

        9 Şubat Yükseleni Nedir?

        Yükselen burç, doğum anındaki doğum yerinin ve tarihinin bir kombinasyonuna dayanır. Bu nedenle, doğum saatini bilmek, yükselen burcun kesin olarak belirlenmesi için önemlidir. 9 Şubat yükseleni nedir? Tahmini olarak şöyledir:

        REKLAM
        • 00 - 01.00 Koç veya Boğa
        • 00 - 02.00 Boğa
        • 00 - 03.00 İkizler
        • 00 - 04.00 İkizler veya Yengeç
        • 00 - 05.00 Yengeç
        • 00 - 06.00 Aslan
        • 00 - 07.00 Aslan veya Başak
        • 00 - 08.00 Başak
        • 00 - 09.00 Terazi
        • 00 - 10.00 Terazi veya Akrep
        • 00 - 11.00 Akrep
        • 00 - 12.00 Akrep veya Yay
        • 00 - 13.00 Yay
        • 00 - 14.00 Oğlak
        • 00 - 15.00 Oğlak veya Kova
        • 00 - 16.00 Kova
        • 00 - 17.00 Kova veya Balık
        • 00 - 18.00 Balık
        • 00 - 19.00 Koç veya Boğa

        9 Şubat burcu yorumuna göre yükselen burcu genelde Kova veya Balık olabilir. Ancak, kesin doğru sonucu almak için doğru doğum saatinin bilinmesi gerekir.

        9 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

        9 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular şunlardır:

        • 1441 - Ali Şîr Nevaî
        • 1920 - Mustafa Düzgünman
        • 1926 - Sabih Şendil
        • 1938 - Doğan Cüceloğlu
        • 1942 - Okan Demiriş
        • 1943 - Cemal Kamacı
        • 1952 - Mümtaz Sevinç
        • 1961 - Burak Sergen

        9 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

        9 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibidir.

        • 1931 - Mukağali Makataev
        • 1940 - John Maxwell Coetzee
        • 1943 - Joseph E. Stiglitz
        • 1945 - Mia Farrow
        • 1968 - Valentina Tsybulskaya
        • 1976 - Charlie Day
        • 1976 - Ionela Târlea-Manolache
        • 1979 - Zhang Ziyi
        • 1980 - Angelos Charisteas
        • 1981 - The Rev
        • 1981 - Tom Hiddlesto
        • 1987 - Magdalena Neuner
        • 1990 - Facundo Affranchino
        7 Şubat hangi burç?
        7 Şubat hangi burç?
        8 Şubat hangi burç?
        8 Şubat hangi burç?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Berkay Yılmaz zora girdi
        Berkay Yılmaz zora girdi
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Reyyan Apartmanı davası | 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
        Reyyan Apartmanı davası | 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Sadece balon balığı değil... O da büyük tehdit!
        Sadece balon balığı değil... O da büyük tehdit!
        Sağanak ve çöl tozu uyarısı
        Sağanak ve çöl tozu uyarısı
        Başbakanın açıklaması gündem olmuştu: İstifa mı siyasi taktik mi?
        Başbakanın açıklaması gündem olmuştu: İstifa mı siyasi taktik mi?
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        Habertürk Anasayfa