Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.307.581'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 22.450 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...
9 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.
8 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada;
"Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız." dedi.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Son 24 saatte 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi. Test sayısı 25 milyon 681 bin 213'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102, vefat 22 bin 264 ve ağır hasta sayısı 3 bin 201 oldu.
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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 87 milyon 982 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 898 bini, iyileşenlerin sayısı 63 milyon 340 bini geçti.
Vaka sayısı ABD'de 21 milyon 880 bini, Hindistan'da 10 milyon 405 bini, Brezilya'da 7 milyon 886 bini ve Rusya'da 3 milyon 332 bini aştı.
İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi (FCA),yaklaşık 4 bin küçük ve orta ölçekli finans şirketinin salgın nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi, ülkedeki şirketlerin satışları uygulanan kısıtlamalar sonucu düştü.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattığını duyurdu.
Galler'de, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının hem uygulanmasını hem de vücutta yarattığı değişikliklerin izlenmesini sağlayacak cihaz üzerinde çalışılıyor.
Avro Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirlerinin devam ettiği aralık ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleşti.
Belçika'da elektrik tüketimi salgın nedeniyle 2020'de önceki yıllara göre yüzde 7 azaldı.
Almanya'da uçuşlar, Kovid-19 salgınının etkisiyle geçen yıl 2019'a göre yüzde 56,2 düşerek 1,46 milyon ile 31 yıl önceki seviyeye geriledi.
İtalyan Eczacılık Ajansı (AIFA),Pfizer/Biontech aşısından sonra Moderna aşısına da onay verdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Kovid-19'un mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türünün 22 Avrupa ülkesinde tespit edildiğini belirterek, "kritik eşikteki" kıtada halk sağlığı önlemlerinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.
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