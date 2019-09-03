Galatasaray, bu dönemde Fernando'nun satışından 4 milyon 500 bin euro, Diagne (3.35),Mitroglou (1.25) ve Ozornwafor'un (0.2) kiralanmasından ise 4 milyon 800 bin euro gelir elde etti. Toplamda 9 milyon 300 bin euro Aslan'ın kasasına girdi.