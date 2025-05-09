Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 9 Mayıs Zafer günü Moskova'da kutlandı | Dış Haberler

        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı

        Sovyetler Birliği'nin II. Dünya Savaşı'da Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi Moskova'da törenlerle kutlandı. Törene, savaşın sembolü T-34 tankları da katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 18:43 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen program, askeri geçit töreniyle başladı.

        • 2

          Törende yer alan birliklere Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov komutanlık etti. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da törene üstü açık araba üzerinde üniformasız takım elbiseyle katıldı.

        • 3

          Törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Brezilya, Burkina Faso, Venezuela, Vietnam, Gine-Bissau, Mısır, Zimbabve, Çin, Kongo, Küba, Moğolistan, Myanmar, Filistin, Sırbistan, Slovakya, Ekvator Ginesi ve Etiyopya'nın devlet başkanları yer aldı.

        • 4

          Rus hükümet üyeleri, milletvekilleri, dini liderler ile gazilerin de bulunduğu törene, yabancı askeri birlikler olarak Çin, Belarus, Azerbaycan dahil 13 ülkeden askeri birlikler katıldı. En kalabalık birliğin Çin'e ait olduğu belirtildi.

        • 5

          Bakan Belousov'un askerleri selamlamasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşma yaptı. Putin, herkesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti.

        • 6

          Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda zaferin 80. yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başladı.

        • 7

          9 Mayıs 1945 tarihini ve zafer dolu olayların anısını sadakatle koruduklarını belirten Putin, "Galiplerin mirasçıları olarak, 9 Mayıs bayramını kendi bayramımız olarak, ülkemiz için, bütün millet için, her aile için, her birimiz için en önemli bayram olarak kutluyoruz." dedi.

        • 8

          İkinci Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri hatırladıklarını kaydeden Putin, "Bu savaş ile ilgili olayların çarpıtılmasına, cellatların haklı gösterilmesine ve gerçek galiplerin karalanmasına asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

        • 9

          Başkan Putin, "Rusya; Nazizm, Rus düşmanlığı, antisemitizme karşı yıkılmaz bir engel olmuştur ve olmaya devam edecektir ve bu saldırgan, yıkıcı fikirlerin savunucuları tarafından işlenen vahşetlere karşı mücadele edecektir." ifadelerini kullandı.

        • 10

          Putin'in hitabının ardından Rus ordusu mensupları ve yabancı birlikler ile birlikte toplam 11 binden fazla asker Kızıl Meydan'da orkestra eşliğinde geçiş yaptı.

        • 11

          Askerlerin arasında Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"da yer alan birlikler de yer aldı.

        • 12

          Zaferin sembolü olan tarihi "T-34" tipi tank ile yaklaşık 130'dan fazla silah ve askeri teknik aracın yer aldığı törende, Rusya'da üretilen "Orlan", "Lantset", "Garpiya" insansız hava araçları (İHA) ilk kez sergilendi.

        • 13

          Törende, ağır silahlar olarak "İskender-M" kısa menzilli balistik füze sistemi, "S-400" hava savunma füze sistemi, "Yars" kıtalar arası balistik füze sistemi de bulundu. Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda zaferin 80. yıl dönümünde düzenlenen askeri geçit tören, "Su-30SM", "MiG-29" ve "Su-25" tipi savaş uçaklarının Kızıl Meydan üzerinde uçuş yapmasıyla sona erdi.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trabzon'da denize giren 2 arkadaş boğuldu
        Trabzon'da denize giren 2 arkadaş boğuldu
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Habertürk Anasayfa