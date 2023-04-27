9 Mayıs Hangi Burç? 9 Mayıs Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

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9 Mayıs Hangi Burç?

Bu tarihte doğan kişilerin burcu Boğa’dır. Zodyak’ın 2. burcu olan Boğa, cömert ve sevecen tavırları temsil eden bir burçtur. Güvenilir ve sadakati temsil eden bu burç, vücutta boyun ve boğaz bölgesini temsil eder.

9 Mayıs Yükseleni Ne?

Yükselen öğrenilmesi için doğum saatinizi bilmeniz yeterlidir. 9 Mayıs burcu yorumu ile birlikte yükselen burcunuzun yorumunu okumayı da düşünebilirsiniz.

9 Mayıs Burcu Özellikleri Ne?

9 Mayıs burcu özellikleri birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Sabit yapıya sahip Boğa burçları, gelip geçici heveslerin insanı değildir. Hayatlarına giren kişiyle uzun vadeli ilişki yaşamayı isteyen Boğalar, belirsizlikten hoşlanmaz. İlişkide aradıkları insanlar da kendileri gibi güvenilir olanlardır.

9 Mayıs Burcu Erkeği Özellikleri Nasıl?

Sevgi ve güzelliği aynı anda görmek isteyen Boğa erkekleri, tutkulu birer aşıktır. 9 Mayıs burcu erkeği ile aşk yaşayan kadınlar, sadakatli ve güvenilir bir erkekle olduğunu bilir. Hayatında uzun süreli ilişki isteyen bu erkekler, bir kere aşık olunca ömür boyu severler. Ancak bu burcun erkekleri sevgisini gösteren kadınlardan hoşlanır.

9 Mayıs Burcu Kadını Özellikleri Nasıl?

9 Mayıs burcu kadını sevgisini göstermekten ve karşı taraftan sevgi görmekten hoşlanır. Bu burcun kadınları, partnerlerinden çalışkanlık bekler. Tembel biriyle uzun vadeli ilişki yaşayamazlar. Aşk söz konusu olduğunda ilk etapta mesafeli olan Boğalar, ileri vadede fedakar ve sadakatli tavırlar gösterir.

9 Mayıs'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimler?

9 Mayıs'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular listesini sizin için derledik;

Berk Cankat

Deniz Özerman

Asuman Arsan

Kenan Evren

9 Mayıs'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimler?

9 Mayıs'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular ise şu şekilde;

Fyodor Bondarchuk

Kim Jungwoo

Ryosuke Yamada

Kevin Gameira

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos