Düzce'de tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı. Konuralp Mahallesindeki apartmanın 2. katında tartıştığı arkadaşı Özlem Ayı silahla vurarak öldüren Seçil Bnin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Bu arada Seçil Bnin, cinayetin ardından polisi arayarak kendisini ihbar ettiği ve olay yerinde 9 adet boş mermi kovanının bulunduğu öğrenildi.