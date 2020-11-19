Neredesin Firuze, Karagöz ve Hacivat'ı kim öldürdü?, 7 Kocalı Hürmüz gibi filmlerin de yönetmenliğini yapmış olan başarılı yönetmen Ezel Akay 'ın (Ezop) yönetmen koltuğunda oturduğu film zengin oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki 9 Kere Leyla filmi ne zaman ve nerede yayınlanacak? 9 Kere Leyla filmi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte 9 Kere Leyla filmi fragmanı...
9 KERE LEYLA NE ZAMAN VE NEREDE YAYINLANACAK?
9 Kere Leyla filmi çekimleri korona virüs salgını öncesi tamamlanmış ve 20 Mart'ta sinemalarda yayınlanması planlanmıştı. Ancak virüs sebebiyle bir türlü vizyona giremeyen film dijital yayın platformu Netflix ile anlaştı. İlk defa Netflix'te 4 Aralık tarihinde yayınlanacak olan film şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
9 KERE LEYLA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yerli filmde bir aşk üçgeni mizah unsurlarıyla ele alınıyor. Bir ev hanımı, kocası ve evlilik terapistleri bir aşk üçgenine saplanır. Yetmezmiş gibi kendilerini antik bir el yazmasını ele geçirme planının tam ortasında bulurlar. Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşadılar, ta ki güzel evlilik terapistleri Nergis, Adem'in kalbini çalana kadar. Görünüşte çok zengin olan Adem'in, bütün mal varlığının yönetimi ise Leyla'nın elindedir.
Nergis ile aralarındaki engelleri kaldırmak için harekete geçen Adem, Leyla'yı kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Ancak bu girişimlerinin hepsi de başarısızlıkla sonuçlanır. Adem, sonunda Leyla'dan kesin olarak kurtulmanın en iyi yolunun onu öldürmek olduğuna karar verir. Ancak Leyla'yı öldürmek Adem'in sandığı kadar kolay olmayacaktır!
9 KERE LEYLA OYUNCULARI KİMLER?
Netflix'in yeni Türk yapımı filmi 9 Kere Leyle filminin oyuncu kadrosunda;
9 KERE LEYLA FİLMİ FRAGMANI
— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) November 18, 2020
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