9 günlük Kurban Bayramı tatili için etkinlik arıyorsanız sizler için seçtiğimiz programlara göz atın. İşte önümüzdeki haftanın kültür ve sanat etkinlikleri...

9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı... Kurban Bayramı tatilinde kimileri tatil beldelerinde denizin keyfini çıkarırken, birçok kişi de deneyimleyebilecekleri kültür ve sanat etkinliklerini ya da eğlenceli konserleri araştırıyor. Biz de tatilde gidilebilecek konserleri, ziyaret edilebilecek müzeleri ve izlenebilecek sinema filmlerini mercek altına aldık. İşte 9-17 Temmuz aralığında gerçekleşecek etkinlikler!

KUŞADASI GENÇLİK FESTİVALİ

Kuşadası Gençlik Festivali 6-7-8-9-10 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşiyor. Festivalde 9 Temmuz'da Athena, Ceza, Sena Şener, Sedef Sebüktekin gibi isimler sahne alıyor. 10 Temmuz'da ise Pinhani, Adamlar, Moğollar, Çelik gibi isimler olacak.

Fotoğraf: İHA



İLK KEZ İSTANBUL'DA

İsveçli şarkıcı Tove Lo, 9 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek konserle ilk kez İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor.

Fotoğraf: AP

FETTAH CAN

Şarkıcı Fettah Can, 9 Jemmuz'da Jolly Joker Bursa'da, 15 Temmuz'da Jolly Joker Mersin'de, 16 Temmuz'da Jolly Joker Vadistanbul'da ve 17 Temmuz'da Hayal Kahvesi Manastır Bozcaada'da!

Fotoğraf: DHA

CHRIS POTTER, ZAKIR HUSSAIN, DAVE HOLLAND CROSSCURRENTS TRIO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu vizyonunu Harbiye Açık Hava Sahnesi'ne taşıyor. CRR, çağdaş cazın üç dev isminden oluşan Crosscurrents Trio'yu, 9 Temmuz'da Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde ağırlıyor.

Dünya müziğiyle cazı harmanlayan tabla üstadı Zakir Hussain, DownBeat tarafından “Gezegenin en çok incelenen ve taklit edilen saksofoncusu” ilan edilen Chris Potter ve bas gitarist ve besteci Dave Holland Cross Currents Trio olarak keyifli bir akşam vaat ediyor.

MOR VE ÖTESİ KONSERLERE DEVAM EDİYOR

Rock müziğin sevilen grubu Mor ve Ötesi, 10 Temmuz'da Kuşadası'ndaki Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da, 11 Temmuz'da Marmaris Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşuyor.

Fotoğraf: İHA

DİLEK TÜRKAN, PİYANİST TULUĞ TIRPAN İLE...

Dilek Türkan sevilen şarkılarını piyanist Tuluğ Tırpan ile birlikte 10 Temmuz Pazar günü Zai Yaşam Sahnesi'nde sizlerle buluşturacak!

Fotoğraf: DHA

CEM ADRİAN SEVENLERİYLE BULUŞUYOR

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece özgür bir müzisyen olarak tanımlayan Cem Adrian, 11 Temmuz'da Kaş'ta, 12 Temmuz'da Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda, 13 Temmuz'da Marmaris Amfi Tiyatro'da, 14 Temmuz'da Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

SUZAN KARDEŞ İLE SINIRSIZ EĞLENCE

Suzan Kardeş sevilen şarkılarıyla, 12 Temmuz'da Humans Urla Sahne'sinde sevenleriyle buluşuyor!

Fotoğraf: AA



SEVİLEN ŞARKICILAR ÇAĞDAŞ FEST'TE

Çağdaş Fest, 13-14-15-16 Temmuz 2022'de Muğla'daki Gökçe Sahili'nde... Festival programı şu şekilde:

13 Temmuz Çarşamba

İrem Derici

Cengiz Kurtoğlu

Gripin

Ayna

Tepki Maze

Fotoğraf: İHA

14 Temmuz Perşembe

Edip Akbayram

Işın Karaca

Ogün Sanlısoy

Bilal Sonses

Sattas

15 Temmuz Cuma

Koray Avcı

Ümit Besen & Pamela

Eypio

İmera

Tuğçe Kandemir

16 Temmuz Cumartesi

Ceza

Simge

Ses Ver Sus

Retrobüs

YAPAY ZEKA İLE GÖRSEL ŞOV

Kristóf Baráti, Murat Cem Orhan şefliğinde CRR Senfoni Orkestrası ile birlikte 14 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Konserin ikinci yarısında Mussogrsky'nin Bir Sergiden Tablolar adlı eseri seslendirilirken Atakan Kızıltan'ın yapay zeka algoritmalarıyla hazırladığı görsel şov izleyiciyle buluşuyor.