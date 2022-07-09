9 günlük Kurban Bayramı tatili için etkinlik arıyorsanız sizler için seçtiğimiz programlara göz atın. İşte önümüzdeki haftanın kültür ve sanat etkinlikleri...
9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı... Kurban Bayramı tatilinde kimileri tatil beldelerinde denizin keyfini çıkarırken, birçok kişi de deneyimleyebilecekleri kültür ve sanat etkinliklerini ya da eğlenceli konserleri araştırıyor. Biz de tatilde gidilebilecek konserleri, ziyaret edilebilecek müzeleri ve izlenebilecek sinema filmlerini mercek altına aldık. İşte 9-17 Temmuz aralığında gerçekleşecek etkinlikler!
KUŞADASI GENÇLİK FESTİVALİ
Kuşadası Gençlik Festivali 6-7-8-9-10 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşiyor. Festivalde 9 Temmuz'da Athena, Ceza, Sena Şener, Sedef Sebüktekin gibi isimler sahne alıyor. 10 Temmuz'da ise Pinhani, Adamlar, Moğollar, Çelik gibi isimler olacak.
Fotoğraf: İHA
İLK KEZ İSTANBUL'DA
İsveçli şarkıcı Tove Lo, 9 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek konserle ilk kez İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor.
Fotoğraf: AP
FETTAH CAN
Şarkıcı Fettah Can, 9 Jemmuz'da Jolly Joker Bursa'da, 15 Temmuz'da Jolly Joker Mersin'de, 16 Temmuz'da Jolly Joker Vadistanbul'da ve 17 Temmuz'da Hayal Kahvesi Manastır Bozcaada'da!
Fotoğraf: DHA
CHRIS POTTER, ZAKIR HUSSAIN, DAVE HOLLAND CROSSCURRENTS TRIO
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu vizyonunu Harbiye Açık Hava Sahnesi'ne taşıyor. CRR, çağdaş cazın üç dev isminden oluşan Crosscurrents Trio'yu, 9 Temmuz'da Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde ağırlıyor.
Dünya müziğiyle cazı harmanlayan tabla üstadı Zakir Hussain, DownBeat tarafından “Gezegenin en çok incelenen ve taklit edilen saksofoncusu” ilan edilen Chris Potter ve bas gitarist ve besteci Dave Holland Cross Currents Trio olarak keyifli bir akşam vaat ediyor.
MOR VE ÖTESİ KONSERLERE DEVAM EDİYOR
Rock müziğin sevilen grubu Mor ve Ötesi, 10 Temmuz'da Kuşadası'ndaki Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da, 11 Temmuz'da Marmaris Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşuyor.
Fotoğraf: İHA
DİLEK TÜRKAN, PİYANİST TULUĞ TIRPAN İLE...
Dilek Türkan sevilen şarkılarını piyanist Tuluğ Tırpan ile birlikte 10 Temmuz Pazar günü Zai Yaşam Sahnesi'nde sizlerle buluşturacak!
Fotoğraf: DHA
CEM ADRİAN SEVENLERİYLE BULUŞUYOR
Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece özgür bir müzisyen olarak tanımlayan Cem Adrian, 11 Temmuz'da Kaş'ta, 12 Temmuz'da Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda, 13 Temmuz'da Marmaris Amfi Tiyatro'da, 14 Temmuz'da Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
SUZAN KARDEŞ İLE SINIRSIZ EĞLENCE
Suzan Kardeş sevilen şarkılarıyla, 12 Temmuz'da Humans Urla Sahne'sinde sevenleriyle buluşuyor!
Fotoğraf: AA
SEVİLEN ŞARKICILAR ÇAĞDAŞ FEST'TE
Çağdaş Fest, 13-14-15-16 Temmuz 2022'de Muğla'daki Gökçe Sahili'nde... Festival programı şu şekilde:
13 Temmuz Çarşamba
İrem Derici
Cengiz Kurtoğlu
Gripin
Ayna
Tepki Maze
Fotoğraf: İHA
14 Temmuz Perşembe
Edip Akbayram
Işın Karaca
Ogün Sanlısoy
Bilal Sonses
Sattas
15 Temmuz Cuma
Koray Avcı
Ümit Besen & Pamela
Eypio
İmera
Tuğçe Kandemir
16 Temmuz Cumartesi
Ceza
Simge
Ses Ver Sus
Retrobüs
YAPAY ZEKA İLE GÖRSEL ŞOV
Kristóf Baráti, Murat Cem Orhan şefliğinde CRR Senfoni Orkestrası ile birlikte 14 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Konserin ikinci yarısında Mussogrsky'nin Bir Sergiden Tablolar adlı eseri seslendirilirken Atakan Kızıltan'ın yapay zeka algoritmalarıyla hazırladığı görsel şov izleyiciyle buluşuyor.