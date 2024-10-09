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        Haberler Bilgi 9 Ekim ne günü? Bugün dünya ne günü?

        9 Ekim ne günü? 9 Ekim'de kutlanan özel günler

        Ekim ayında sekiz gün geride kalırken, 9 Ekim tarihinde kutlanan özel günler gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 9 Ekim tarihinde kutlanan özel günleri haberimizde bir araya getirdik. İşte 9 Ekim'de dünyada kutlanan özel günler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 00:14 Güncelleme: 09.10.2024 - 00:14
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        • 1

          Ekim ayında dokuzuncu güne girildi. Bu kapsamda 9 Ekim kutlanan özel günler araştırılmaya başlandı. Özel günlerde sosyal medya kullanıcıları, birbirlerine çeşitli platformlar üzerinden kutlama mesajları gönderiyor. Peki, 9 Ekim ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...

        • 2

          9 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?

          Dünya Posta Günü, her yıl 9 Ekim'de, 1874'te İsviçre'de başlayan Evrensel Posta Birliği'nin (UPU) yıldönümünde gerçekleşen uluslararası bir gündür .

          9 Ekim ilk olarak 1969'da Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen UPU Kongresi'nde Dünya Posta Günü olarak ilan edildi . Öneri, Hindistan heyetinin bir üyesi olan Shri Anand Mohan Narula tarafından sunuldu. O zamandan beri, Dünya Posta Günü posta hizmetlerinin önemini vurgulamak için tüm dünyada kutlanıyor.

        • 3

          9 EKİM'DE YAŞANAN BAZI OLAYLAR

          1238 - Jaime I, Valensiya'yı alarak Valensiya Krallığı'nı kurdu.

          1264 - Kastilya Krallığı, 711 yılından beri Endülüs Müslüman yönetiminde olan Jerez de la Frontera'yı aldı.

          1446 - Kore'de Hangul alfabesi yayımlandı.

          1514 - Fransa Kralı XII. Louis ile Mary Tudor evlendi.

          1558 - Venezuela'da, Mérida şehri kuruldu.

          1829 - Friedrich Parrot ile beraberindeki ekip, Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.

          1854 - Kırım Savaşı'nda Sivastopol kuşatması başladı.

          1888 - Washington Anıtı resmen açıldı.

        • 4

          1914 - I. Dünya Savaşı: Anvers (Belçika), Alman güçlerinin eline geçti.

          1936 - Hoover Barajı'ndan 266 mil uzaklıktaki Los Angeles'a (Kaliforniya) elektrik verilmeye başlandı.

          1944 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'ı Şükrü Saracoğlu, resmi tören ile Anıtkabir'in temelini attı.

          1944 - Birleşik Krallık, Çin, ABD ve Sovyetler Birliği, Birleşmiş Milletler(BM)'in kurulacağını açıkladı.

          1953 - Amerikalı Kadın yüzücü Florence Chadwick, Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu ile Eceabat arasını 1 saat 50 dakikada yüzdü.

          1957 - Tibet, Çin'e bağlandı.

          1962 - Uganda, Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

          1967 - Ernesto Che Guevara, yakalandıktan bir gün sonra, Bolivya'da infaz edildi.

          1970 - Kamboçya'daki sağcı darbenin ardından Kmer Cumhuriyeti ilan edildi.

          1981 - Fransa'da ölüm cezası kaldırıldı.

          1997 - İtalyan oyun yazarı Dario Fo, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

          2004 - Afganistan'da ilk demokratik seçimler yapıldı.

          2005 - Birleşik Krallık Demiryolları'nda, tütün mamulleri kullanımı tamamen yasaklandı.

        • 5

          2005 - Çin, Everest tepesinin yüksekliğinin 8.848,43 m olduğunu resmi olarak açıkladı.

          2006 - Google, YouTube'u 1,65 milyar dolara aldığını açıkladı.

          2006 - Güney Kore Dışişleri Bakanı Ban Ki-mun, Gana'lı Kofi Annan'ın yerine 1 Ocak 2007'den itibaren göreve başlamak üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne seçildi.

          2006 - Kuzey Kore, nükleer bir deneme yaptığını açıkladı.

          2007 - "Dev Manyetik Direnç"ile (GMR) ilgili çalışmalarından ötürü Albert Fert (Fransız) ve Peter Grünberg (Alman)Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

          2008 - Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız Jean-Marie Gustave Le Clézio kazandı.

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