9 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?

Dünya Posta Günü, her yıl 9 Ekim'de, 1874'te İsviçre'de başlayan Evrensel Posta Birliği'nin (UPU) yıldönümünde gerçekleşen uluslararası bir gündür .

9 Ekim ilk olarak 1969'da Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen UPU Kongresi'nde Dünya Posta Günü olarak ilan edildi . Öneri, Hindistan heyetinin bir üyesi olan Shri Anand Mohan Narula tarafından sunuldu. O zamandan beri, Dünya Posta Günü posta hizmetlerinin önemini vurgulamak için tüm dünyada kutlanıyor.