9 Ekim ne günü? 9 Ekim'de kutlanan özel günler
Ekim ayında sekiz gün geride kalırken, 9 Ekim tarihinde kutlanan özel günler gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 9 Ekim tarihinde kutlanan özel günleri haberimizde bir araya getirdik. İşte 9 Ekim'de dünyada kutlanan özel günler...
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Ekim ayında dokuzuncu güne girildi. Bu kapsamda 9 Ekim kutlanan özel günler araştırılmaya başlandı. Özel günlerde sosyal medya kullanıcıları, birbirlerine çeşitli platformlar üzerinden kutlama mesajları gönderiyor. Peki, 9 Ekim ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...
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9 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?
Dünya Posta Günü, her yıl 9 Ekim'de, 1874'te İsviçre'de başlayan Evrensel Posta Birliği'nin (UPU) yıldönümünde gerçekleşen uluslararası bir gündür .
9 Ekim ilk olarak 1969'da Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen UPU Kongresi'nde Dünya Posta Günü olarak ilan edildi . Öneri, Hindistan heyetinin bir üyesi olan Shri Anand Mohan Narula tarafından sunuldu. O zamandan beri, Dünya Posta Günü posta hizmetlerinin önemini vurgulamak için tüm dünyada kutlanıyor.
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9 EKİM'DE YAŞANAN BAZI OLAYLAR
1238 - Jaime I, Valensiya'yı alarak Valensiya Krallığı'nı kurdu.
1264 - Kastilya Krallığı, 711 yılından beri Endülüs Müslüman yönetiminde olan Jerez de la Frontera'yı aldı.
1446 - Kore'de Hangul alfabesi yayımlandı.
1514 - Fransa Kralı XII. Louis ile Mary Tudor evlendi.
1558 - Venezuela'da, Mérida şehri kuruldu.
1829 - Friedrich Parrot ile beraberindeki ekip, Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.
1854 - Kırım Savaşı'nda Sivastopol kuşatması başladı.
1888 - Washington Anıtı resmen açıldı.
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1914 - I. Dünya Savaşı: Anvers (Belçika), Alman güçlerinin eline geçti.
1936 - Hoover Barajı'ndan 266 mil uzaklıktaki Los Angeles'a (Kaliforniya) elektrik verilmeye başlandı.
1944 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'ı Şükrü Saracoğlu, resmi tören ile Anıtkabir'in temelini attı.
1944 - Birleşik Krallık, Çin, ABD ve Sovyetler Birliği, Birleşmiş Milletler(BM)'in kurulacağını açıkladı.
1953 - Amerikalı Kadın yüzücü Florence Chadwick, Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu ile Eceabat arasını 1 saat 50 dakikada yüzdü.
1957 - Tibet, Çin'e bağlandı.
1962 - Uganda, Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1967 - Ernesto Che Guevara, yakalandıktan bir gün sonra, Bolivya'da infaz edildi.
1970 - Kamboçya'daki sağcı darbenin ardından Kmer Cumhuriyeti ilan edildi.
1981 - Fransa'da ölüm cezası kaldırıldı.
1997 - İtalyan oyun yazarı Dario Fo, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
2004 - Afganistan'da ilk demokratik seçimler yapıldı.
2005 - Birleşik Krallık Demiryolları'nda, tütün mamulleri kullanımı tamamen yasaklandı.
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2005 - Çin, Everest tepesinin yüksekliğinin 8.848,43 m olduğunu resmi olarak açıkladı.
2006 - Google, YouTube'u 1,65 milyar dolara aldığını açıkladı.
2006 - Güney Kore Dışişleri Bakanı Ban Ki-mun, Gana'lı Kofi Annan'ın yerine 1 Ocak 2007'den itibaren göreve başlamak üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne seçildi.
2006 - Kuzey Kore, nükleer bir deneme yaptığını açıkladı.
2007 - "Dev Manyetik Direnç"ile (GMR) ilgili çalışmalarından ötürü Albert Fert (Fransız) ve Peter Grünberg (Alman)Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.
2008 - Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız Jean-Marie Gustave Le Clézio kazandı.