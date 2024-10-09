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        Haberler Bilgi Gündem 9 Ekim Çarşamba hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? İşte MGM ile hava durumu

        9 Ekim Çarşamba hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

        Ekim ayında ilk hafta geride kalırken, yurt genelinde kurak bir sonbahar yaşanıyor. Yağışlı hava yerini sıcak havalara bıraktı. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Ekim 2024 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile son hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 01:02 Güncelleme: 09.10.2024 - 01:02
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        • 1

          Bugün hava nasıl olacak sorusu günün cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar...

        • 2

          9 EKİM HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

        • 3

          MARMARA

          Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

          EDİRNE 12°C, 30°C

          Parçalı ve az bulutlu

          İSTANBUL 15°C, 25°C

          Parçalı ve az bulutlu

          KIRKLARELİ 11°C, 27°C

          Parçalı ve az bulutlu

          KOCAELİ 16°C, 29°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 4

          EGE

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          A.KARAHİSAR 12°C, 29°C

          Az bulutlu ve açık

          DENİZLİ 17°C, 33°C

          Az bulutlu ve açık

          İZMİR 18°C, 29°C

          Az bulutlu ve açık

          MUĞLA 12°C, 28°C

          Az bulutlu ve açık

        • 5

          AKDENİZ

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          ADANA 20°C, 33°C

          Az bulutlu ve açık

          ANTALYA 20°C, 28°C

          Az bulutlu ve açık

          HATAY 18°C, 31°C

          Az bulutlu ve açık

          MERSİN 22°C, 30°C

          Az bulutlu ve açık

        • 6

          İÇ ANADOLU

          Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

          ANKARA 12°C, 29°C

          Az bulutlu ve açık

          ESKİŞEHİR 12°C, 30°C

          Az bulutlu ve açık

          KONYA 14°C, 30°C

          Az bulutlu ve açık

          NEVŞEHİR 11°C, 27°C

          Az bulutlu ve açık

        • 7

          BATI KARADENİZ

          Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

          BOLU 10°C, 29°C

          Parçalı ve az bulutlu

          DÜZCE 14°C, 30°C

          Parçalı ve az bulutlu

          SİNOP 18°C, 26°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ZONGULDAK 14°C, 24°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ORTA ve DOĞU KARADENİZ

          Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

          AMASYA 12°C, 30°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ARTVİN 12°C, 25°C

          Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          SAMSUN 16°C, 26°C

          Parçalı ve az bulutlu

          TRABZON 18°C, 23°C

          Parçalı ve az bulutlu

          DOĞU ANADOLU

          Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

          ERZURUM 5°C, 22°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          KARS 2°C, 21°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          MALATYA 10°C, 28°C

          Parçalı ve az bulutlu

          VAN 7°C, 21°C

          Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          GÜNEYDOĞU ANADOLU

          Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

          DİYARBAKIR 12°C, 32°C

          Parçalı ve az bulutlu

          GAZİANTEP 16°C, 33°C

          Az bulutlu ve açık

          SİİRT 16°C, 31°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ŞANLIURFA 20°C, 34°C

          Az bulutlu ve açık

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