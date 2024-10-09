9 Ekim Çarşamba hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
Ekim ayında ilk hafta geride kalırken, yurt genelinde kurak bir sonbahar yaşanıyor. Yağışlı hava yerini sıcak havalara bıraktı. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Ekim 2024 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile son hava durumu tahminleri...
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Bugün hava nasıl olacak sorusu günün cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar...
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9 EKİM HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
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MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
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EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
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İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
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BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 2°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık