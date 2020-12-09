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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ülkede en son 9 Aralık 2020 09:15:08'de Kuşadası körfezi, Aydın'da 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.12.09 09:13:54 39.0590 25.7258 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.12.09 07:17:45 38.2907 38.8913 7.3 -.- 1.7 -.- TATLICAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.12.09 07:15:58 37.8978 27.0413 11.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 06:51:05 37.7985 26.8577 11.5 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 06:50:06 37.7977 26.8785 10.9 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 06:26:01 37.7800 26.9562 9.5 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 06:23:13 37.8445 26.8332 10.6 -.- 2.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 06:21:40 37.8130 26.9285 10.6 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 06:01:41 37.9357 26.7133 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.12.09 05:56:50 37.8403 26.7457 1.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.12.09 05:46:01 34.8698 25.3493 7.4 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.12.09 05:44:31 37.8617 26.7818 12.3 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.12.09 05:24:27 37.8702 26.9682 2.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 05:19:26 37.8185 26.9597 4.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 05:01:55 37.9570 26.9908 6.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 04:53:53 37.7932 26.9133 8.6 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 04:36:42 37.9205 26.9420 6.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 04:08:45 37.8872 26.7015 8.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.12.09 03:52:26 37.5817 26.7625 11.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.12.09 03:47:06 37.8585 26.9820 7.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 03:46:34 37.8608 26.9885 4.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 03:44:09 37.8383 26.9542 12.6 -.- 3.6 3.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 03:20:32 37.9997 27.2862 5.4 -.- 2.1 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel 2020.12.09 03:11:25 39.5445 28.2102 2.2 -.- 3.4 3.3 TILKICIK-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel 2020.12.09 03:09:51 37.8650 26.7765 10.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.12.09 02:49:34 37.8900 26.9358 4.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 02:42:25 37.9628 26.9132 16.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 02:20:34 37.3532 27.0373 6.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.12.09 02:05:17 37.9100 26.8720 10.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 01:43:16 37.7982 37.3387 2.4 -.- 3.6 3.6 KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel 2020.12.09 01:31:55 37.7642 26.9308 4.3 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 01:28:37 37.8955 26.8813 16.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 01:01:54 37.7043 27.0447 10.4 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.09 00:57:10 38.1695 38.6537 5.0 -.- 2.7 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.12.09 00:37:20 39.0830 27.8637 10.6 -.- 2.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.12.09 00:26:32 37.8578 26.8902 5.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel