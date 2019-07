Tatbikat gerçeğini aratmadı

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Şeker Fabrikası yerleşkesi içerisinde oluşturulan kamp alanında gerçekleştirilen tatbikatı Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Sağlık Bakanlığı, AFAD yetkilileri koordinasyon merkezinde canlı olarak izledi.

Tatbikattan önce bir konuşma yapan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut, 11 bin gönüllüyle çalıştıklarını kaydederek, “4 ambulans uçağı, dünyanın neredeyse en genç ambulans helikopter filosuna sahip bir Sağlık Bakanlığımız var. 5 bin 500 ambulansımız yaklaşık 3,5 yaş ortalamasına sahip. Her geçen gün yaptığımı tatbikatlarla çok daha ileriye gittiğimizi görüyoruz” dedi.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise “Eğer bir konuda uzmanlık geliştirmek istiyorsanız, o konuda pratik yapmanız lazım. Bu anlamda tatbikatlar, bizim pratiklerimiz. Gitgide de artan seviyelerde yaptık. Bizim için başarılı, mükemmel tatbikatlar değil, eksiklerimizi gördüğümüz ve kendimizi geliştirdiğimiz tatbikatlardır. Bizim ortak çalışma kültürünü artırmamız gerekiyor. Biz sahada UMKE ile omuz omuza çalışmaktan dolayı çok memnun ve mutluyuz. Tatbikatta da omuz omuza bir çalışmayı sergiliyoruz” diye konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, toplantının Malatya’da olmasından dolayı büyük bir keyif duyduğunu ifade etti.

Milletin yaralarına merhem olmayı ilke edinmiş bir milletin mensupları olduklarını dile getiren Birinci, 2004’te kurulmuş olan UMKE’nin bugün tamamen gönüllü olan 12 bin kişiyle bu hizmeti verdiğini belirtti.

Birinci, Malatya’daki tatbikatın ana temasının deprem olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “117 yılda 210 deprem yaşanmış, 82 bin insanımızı kaybetmişiz, 600 bin konut ağır hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiş. Bizim bu durumda temel ilkemiz 72 saat içerisinde her şeyi yönetilebilir duruma sokmak ve bütün sağlık ekipleri olarak her şeye hazır olmak. Burada bütün bunların tatbikatını yaşamış olacağız. Hiçbir zaman gerçeğini arzu etmediğimiz ama karşılaştığımız zamanda burada önlemlerimizin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar hazır olduğumuzu ortaya koyacağımız bir prova yaşayacağız. 500’e yakın UMKE temsilcilerimiz var. Yurt dışından katılımcı arkadaşlarımız aramıza bulunuyor. Buradaki temel amaçlarımızdan biri aynı zamanda elde ettiğimiz bu deneyimi başka ülkelerle paylaşmak. Gönül coğrafyamızdaki insanların her birine şimdiye kadarki kazanımlarımızı çok hızlı bir şekilde elde edilmesini sağlamak.”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise 2002 yılından itibaren Türkiye’de sağlıkta çok önemli bir dönüşümün başladığını ve sağlıkta bir devrim yaptıklarını anlattı.

Tüm dünyanın Türkiye’deki sağlık devrimini yakından takip ettiğini kaydeden Çalık, “Her alanda çok önemli başarılara imza attık. Sağlıkta hangi noktaya dokunsak dünyanın örnek gösterdiği ülke haline geldik. Anne-bebek ölüm oranlarında OECD ülkelerinin 15 yılda kat ettiği yolu Türkiye çok kısa sürede kat etmiş vaziyette. Bu rakamlarla birlikte özellikle başarı sağladığı en önemli alanlardan bir tanesi de acil müdahale. Bu konuda Malatya’mız ve Türkiye’deki UMKE, dünyanın kurtarma operasyonlarında başarılara imza attı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, yerleşkede hazır bekleyen UMKE ekiplerine telsizle tatbikatın başladığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8.Ulusal UMKE Tatbikatı kapsamında, 81 ilden gelen 500 UMKE personeli Şeker Fabrikası yerleşkesi içerisinde hazırlanan alana geldi.

Fabrika içerisinde oluşturulan kamp alanında 22 Temmuz’dan buyana hazırlıklarını sürdüren UMKE ekipleri, tatbikatı başarıyla gerçekleştirdi.

Tatbikatta, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Şeker Fabrikası yerleşkesi içerisinde kimyasal tankın devrildiği devrilen kimyasal tanktan sızıntıların meydana geldiği, yüksek bir kule üzerinde çalışan bir kişinin düştüğü, Akçadağ ilçesi Levent Vadisi Kanyonunda kayalıklar üzerinden 1 kişinin düştüğü ve helikopter ile nakli, Battalgazi İlçesi Beydağı mahallesinde çok sayıda evin yıkıldığı bir binada yangın çıktığı, Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe mevkii Demiryolları İşletme Müdürlüğü önünde yolcu treninin yandığı ve bir vagonun devrildiği çok sayıda yaralının bulunduğu, Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi mevkii viyadük yan yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldiği çok sayıda yaralının olduğu, Yeşilyurt İlçesinde bulunan Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi binasında meydana gelen şiddetli sarsıntı sonucu hastaların tahliyelerinin gerçekleştirilmesi senaryoları işlendi.

Malatya İl sınırları içerisinde senaryo gereği gerçekleşen deprem sonucunda; Şeker fabrikası yerleşkesi içerisinde kimyasal tankın devrildiği devrilen kimyasal tanktan sızıntıların meydana geldiği, ihbarı üzerine AFAD KBRN’ye ye bilgi verildi. Olay yerine 2 UMKE timi ve 2 ambulans yönlendirilirken, ekiplerden gelen bilgiler doğrultusunda 4 yaralıdan 2’sinin kırmızı, 2’sinin yeşil, olduğu bilgisi alındı. Yaralıların ambulanslar ile sahra hastanesine nakli sağlanırken, 2 yaralının kendi imkanları ile Sahra Hastanesine gittiği bilgisi alındı.

Şeker fabrikası yerleşkesi içerisinde yüksek bir kule üzerinde çalışan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 1 UMKE timi ve 1 tane ambulans yönlendirildi. Olay yerine intikal eden ekiplerden gelen bilgiler doğrultusunda 1 kişinin kırmızı hasta olduğu bilgisi alındı. Yaralının ambulans ile Sahra Hastanesine nakli sağlandı.

Akçadağ ilçesi Levent Vadisi Kanyonunda kayalıklar üzerinden 1 kişinin düştüğü olay yerine karayolu ulaşımı bulunmadığı ve helikopter ihtiyacının olduğu bilgisi üzerine Genelkurmay Başkanlığından sıhhi tahliye desteği istendi. Genelkurmay tarafından görevlendirilen 2. Ordu’ya bağlı Kara Havacılık Arama Kurtarma Helikopterine 1 Umke timi ile 1 ambulans görevlendirildi. 1 Kırmızı kodlu yaralı, Şeker Fabrikası yerleşkesi içerisinde bulunan heliport alanına getirildi. Helikopterden 1 ambulans yaralıyı alarak Sahra Hastanesine nakletti.

Battalgazi İlçesi Beydağı mahallesinde çok sayıda evin yıkıldığı bir binada yangın çıktığı ihbarı üzerine AFAD, İtfaiye ve Emniyete bilgi verildi. Olay yerine 20 UMKE timi ve 7 tane ambulans yönlendirildi. Olay yerine intikal eden ekipler, 28 yaralının bulunduğu ve bu yaralılardan 12 tanesinin kırmızı, 4 tanesinin sarı, 12 tanesinin yeşil olduğu bilgisi verildi. Bu yaralıların ambulanslarla alanda bulunan TUN’a nakilleri sağlandı. TUN’a getirilen kırmızı kodlu hastalar ise Sahra Hastanesine nakledildi.

Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe mevkii Demiryolları İşletme Müdürlüğü önünde yolcu treninin yandığı ve bir vagonun devrildiği çok sayıda yaralının bulunduğu ihbarı üzerine AFAD, İtfaiye ve Emniyete bilgi verildi. Olay yerine 12 UMKE timi ve 8’de ambulans yönlendirildi. Olay yerine intikal eden ekipler, 28 yaralının bulunduğu bu yaralılardan 4 tanesinin kırmızı, 6 tanesinin sarı, 10 tanesinin yeşil, 8 tanesinin siyah olduğu bilgisini verdi. Yaralıların ambulanslarla Sahra Hastanesine nakilleri sağlandı.

Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi mevkii viyadük yan yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldiği çok sayıda yaralının olduğu ihbarı üzerine AFAD, İtfaiye ve Emniyete bilgi verildi. Olay yerine 12 UMKE timi ve 6 ambulans yönlendirildi. Olay yerine intikal eden ekipler, 14 yaralın olduğu bu yaralılardan 3’ünün kırmızı, 6’sının sarı, 5’inin ise yeşil olduğu bilgisini verdi. Yaralıların ambulanslarla Sahra Hastanesine kaldırıldı.

Yeşilyurt İlçesinde bulunan Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi binasında meydana gelen şiddetli sarsıntı sonucu hastane tarafından yapılan ihbar sonucu TUN çadırı, 2 UMKE timi ve 2 ambulans yönlendirildi. Olay yerine intikal eden ekiplerden servislerde yatan 8 kırmızı, 2 sarı, 10 yeşil ve 2 sarı kodlu hastanın tahliye edilmesi gerekli olduğu bilgisi doğrultusunda hastaların tahliyesi ambulanslarla sağlandı.

Tatbikatta, 500 UMKE'nin yanı sıra 36 destek personeli, 79 tam donanımlı UMKE aracı, 29 tam donanımlı ambulans, 9 mobil komuta aracı, 10 hizmet aracı, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcileri de yer aldı.