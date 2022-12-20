89 yaşındaki kişi alevlerden kurtulamadı

Bilecik'te, yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan Emrullah Aydın (89) hayatını kaybetti.

Gölpazarı ilçesi Orta Mahalle Ankara Caddesi'ndeki binadan alevler yükseldiğini fark eden komşular, durumu itfaiyeye bildirdi. Gölpazarı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Emrullah Aydın'ın tek başına yaşadığı evdeki yangına müdahale etti.

Kısa sürede yangını söndüren ekipler, içeride bulunan Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesini morguna gönderildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.