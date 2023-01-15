Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik 81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 45 gözaltı

Türkiye genelinde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 45 gözaltı

Ülke genelinde yapılan kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahis uygulamasında 45 kişinin gözaltına alındı. Uygulamada 100 iş yeri ve derneğe yönelik de işlem yapıldığı

Giriş: 15.01.2023 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 45 gözaltı
DHA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; dün ülke genelinde 34 bin 445 personelin katılımı ile kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahis uygulaması yapıldı.

19 İŞ YERİ KAPATILDI

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında kontrol edilen 16 bin 364 iş yeri ile deniz araçları ve 434 dernekte 25 kişi gözaltına alındı; çeşitli suçlardan aranan 405 kişi de yakalandı. Ayrıca 87 kişi hakkında adli, 475 kişiye ise idari işlem yapıldı. 100 umuma açık iş yeri ve derneğe yönelik idari işlem uygulanırken, 19 iş yeri de kapatıldı.

SİLAHLAR VE UYUŞTURUCU MADDE DE ELE GEÇİRİLDİ

Yasa dışı bahis uygulamasında ise yasa dışı bahis oynatılan 19 iş yerinde, 47 oynatan kişi hakkında 7258 sayılı kanun kapsamında adli işlem, 58 kişi hakkında da "yasa dışı bahis oynamak"tan idari işlem yapıldı. Ayrıca 20 kişi gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan aranan 453 kişi yakalandı.

Uygulamalarda 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 144 adet mermi, 1 adet kesici/delici alet, 16 adet kumar/oyun makinesi, 7 adet tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 80 bin 240 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ailesini tehdit etti, evi bastı, polise silah çekti!
Ailesini tehdit etti, evi bastı, polise silah çekti!
Öğretmene 'cinsel istismar'dan 71 yıl hapsi istendi
Öğretmene 'cinsel istismar'dan 71 yıl hapsi istendi
FBI ile Türk KŞB'yi buluşturan olay: Sarai Sierra cinayeti
FBI ile Türk KŞB'yi buluşturan olay: Sarai Sierra cinayeti
72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.