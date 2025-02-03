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        Samsat Belediyesi depremden 8 yıl sonra yeni binasına taşındı

        Adıyaman'da yaklaşık 8 yıldır prefabrik yapıda hizmet veren Samsat Belediyesi, yapımı tamamlanan yeni binasına taşındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:15
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        8 yıl sonra yeni binasına taşındı
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        Adıyaman'da, 2017 ve 2018 yıllarında 5.5 ve 5.1 büyüklüğündeki Samsat depremlerinde ağır hasarlı olarak tespit edilen ve yıkılan Samsat Belediyesi hizmet binası, prefabrik yapıya taşınmıştı. Daha sonrasında ise yeni hükumet konağının yanında ek bina yaptırıldı. Toplam 900 metrekare olan, bodrum ve iki kat bina şeklinde inşa edilen binada Samsat Belediye başkanlığınca da eksiklikler tamamlandı ve birimler binaya taşındı.

        Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, yaklaşık sekiz yıldır prefabrik yapıda hizmet verdikten sonra yeniden kullanışlı, dayanıklı ve ferah bir betonarme binaya taşınmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Başkan Fırat, "Sekiz yıl önce meydana gelen depremde hizmet binamız yıkıldı. Bu süre zarfında prefabrik yapıda hizmet vermeye çalıştık. Özellikle 6 Şubat depremi sonrasında ilçemizdeki nüfus yoğunluğu ile birlikte zor şartlarda hizmet verdik. Bu anlamda personelimin sabır, sadakat ve azmi için teşekkür ediyorum. Şükürler olsun ki ihtiyaca cevap verebilecek betonarme binamıza kavuştuk. Her hizmetin en iyisine layık olan Samsat halkına daha iyi şartlarda ve daha kaliteli bir şekilde hizmet verebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını dilerken, Allah'ta bir daha böyle felaketler yaşatmaması için niyazda bulunuyorum" diye konuştu.

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