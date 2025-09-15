8 Yaşındaki Yaz Akay'dan, St. Petersburg Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik ödülü

St. Petersburg Uluslararası Müzik Yarışması, 2019’dan bu yana genç müzisyenlere hayallerini gerçekleştirebilecekleri global bir sahne sunuyor. Piyano, yaylı çalgılar ve oda müziği kategorilerini kapsayan yarışmanın bu yılki finali, Mozart’ın doğum yeri Salzburg’da yapıldı.

İlk aşamanın Hong Kong’da gerçekleştirildiği yarışmada seçilen 17 finalist, Salzburg’daki jüri karşısında performans sergiledi.

Yaz Akay’ın performansı, tüm yaş grupları ve enstrümanlar arasındaki değerlendirmeler sonucunda birincilik ödülüne layık görüldü. Yaz Akay, henüz 8 yaşında elde ettiği bu birincilikle Türkiye’yi uluslararası müzik sahnesinde gururla temsil ederken, uluslararası alanda ses getiren bir başarıya imza attı.

Türkiye’den katılan bir diğer genç yetenek Rüzgar Deniz Bilen ise ikincilik ödülü kazandı.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken 13 yaşındaki genç piyanist, Salzburg’daki bu derecesiyle de ülkemize gurur verdi.