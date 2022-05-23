8 bin yıllık kafatası bulundu

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Minnesota Nehri’nin kurumuş alanında kayakçılar tarafından bulunan ve kayıp bir kişi veya cinayetle ilgili olabileceği düşüncesiyle yetkililere teslim edilen kafatası kemiğinin milattan önce 6000 ila 5500 yıllarında yaşamış birine ait olduğu sonucuna varıldı.

Renville Bölge Şerifi Scott Hable, yerel medyaya yaptığı açıklamada, kafatası parçasının polis ve FBI’ya teslim edildiğini, daha sonra karbon tarihleme yöntemi ile antropologlar tarafından incelendiğini belirtti.

Hable, “Kafatası kemiğinin o kadar eski olması bizim için tam bir şoktu.” ifadesini kullandı.

New York Times’a konuşan Minnesota Eyalet Üniversitesi'nde antropoloji profesörü Kathleen Blue, kafatasının kesinlikle bölgede yaşayan kabilelerden birinin atalarına ait olduğunu söyledi.

Öte yandan, şerif ofisi tarafından kafatası kemiğinin fotoğrafının sosyal medyadan paylaşılmasına, inançlarına göre atalarına saygısızlık olarak niteleyen bölgedeki yerli Amerikalılar tepki gösterdi.

Şerif Hable, tepkiler üzerine paylaşımın kaldırıldığını belirterek, kafatası parçasının Sioux toplumu kabile yetkililerine teslim edileceğini duyurdu.