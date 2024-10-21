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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam “8 bin 500 olan tekne bağlama kapasitesin ise yüzde 194 artışla 25 bin 38’e çıkardık” - İş-Yaşam Haberleri

        “8 bin 500 olan tekne bağlama kapasitesin ise yüzde 194 artışla 25 bin 38’e çıkardık”

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 2002'de 41 olan yat limanı sayısını 2024 yılı itibariyle 63'e çıkardıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, "2002'de 8 bin 500 olan tekne bağlama kapasitemizi ise 25 bin 38'e çıkardık. Yapımı devam eden ve yapılmasını planladıklarımız ile yat limanı sayımızı 74'e tekne kapasitemizi ise 29 bin 29'a yükselteceğiz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 13:06 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:45
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        "Tekne bağlama kapasitesini yüzde 194 artırdık"
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de bulunan yat limanları ve yapım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Deniz turizminde yaşanan yükseliş ile Türkiye’nin yerli ve yabancı tekneler için önemli bir destinasyon haline geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, bu teknelerin barınma ve bağlanma yeri ihtiyacı için gerekli altyapı çalışmalarını kararlılıkla devam ettirdiklerinin altını çizdi.

        DENİZ ARAÇLARININ BARINMA YERİ SORUNUNA BAKANLIK OLARAK TÜM DESTEK VERİLİYOR

        Son dönemlerde yat turizmine olan ilginin arttığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin coğrafi konumu, iklimi ve yatların seyir güzergahlarında bulunmasıyla yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Yat turizminde gerçekleşen yükselişle birlikte Türkiye’ye uğrak yapan teknelere hizmet verecek noktaların da artması ihtiyacının doğduğunu vurgulayan Uraloğlu, kıyı kentlerinde bulunan çeşitli deniz araçlarının bağlama ve barınma yeri sorununun çözümü noktasında gerekli projelerin hayata geçmesi için bakanlık olarak tüm desteği verdiklerini kaydetti.

        YAT LİMANI KAPASİTESİ YÜZDE 194 ARTTI

        Denizcilik sektörüne yapılan yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve kaptanlığında denizcilik sektöründe büyük mesafeler kat ettiklerini dile getirdi. 2002 yılında 41 olan yat limanı sayısını son açtıkları 330 yat kapasiteli İzmir Yeni Foça Yat Limanı ile 63’e çıkardıklarını dile getiren Uraloğlu, “2002’de 8 bin 500 olan yat limanı kapasitesini yaptığımız yatırımlar ile yüzde 194 artırarak 25 bin 38’e çıkardık. Yapımları devam eden ve yapımını planladıklarımız ile yat limanı sayımızı 74’e, tekne bağlama kapasitesini ise 29 bin 29’a yükselteceğiz.” diye konuştu.

        6 YAT LİMANINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

        Yapımı devam eden ve yapılması planlanan yat limanları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, Muğla’da Dalaman ile Datça, Antalya’da Gazipaşa ile Demre, İstanbul’da Haliç Tekirdağ’da ise Tekirdağ Yat Limanı olmak üzere toplam kapasiteleri 2 bin 291 tekne olan 6 yat limanında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yapılması planlanan yat limanlarına değinen Uraloğlu, “Toplam yat limanı kapasitesini bin 700 daha artıracak olan İzmir’de Şifne, Çeşmealtı ve Şakran, Mersin’de Aydıncık, Çanakkale’de ise Lâpseki Yat Limanlarında planlamalarımız devam ediyor.” şeklinde konuştu.

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