27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır’da 15 yıldır çocuk hasreti çeken ve şişlik nedeniyle 8 aylık hamile olduğu sanılan Hülya Yolaçan’ın karnından 16 santimlik miyom çıktı.
Hamile olduğunu sanan Hülya Yolaçan (35),doktora başvurdu. Yapılan muayenede Yolaçan’ın karın şişliğinin bebekten değil miyomdan kaynaklı olduğu ortaya çıktı.
Miyomun büyüklüğünün 16 santimetre olduğunu öğrenen ve çocuk hasreti çektiği için ameliyat olmaktan kaçınan Yolaçan, nihayet bir doktora gitmeye karar verdi. Rahmi alınmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuşan Yolaçan’a hamile kalabileceği müjdesi verildi.
"AMELİYAT OLMAKTAN KORKUYORDU"
İHA'nın haberine göre; Doç. Dr. Çoksüer, Yolaçan’ın kendilerine karnında ciddi şişkinlik ve şiddetli kasık ağrısı şikayetiyle geldiğini belirterek, “Muayene ettiğimizde hasta 8 aylık hamile gibi gözüküyordu ama ultrasonla baktığımızda gebelik olmadığını, 16 santim büyüklüğünde dev bir miyom olduğunu gördük.
Hastamız birçok merkeze başvurmuş, ona çok riskli bir ameliyat olduğu, rahminin alınabileceği söylenmiş. Hasta, çocuk istediği için rahminin alınmasından korkuyordu. Hastayı detaylı değerlendirdik, muayenesini yaptık. Ameliyata girdiğimizde karnın içerisinde her tarafı saran kafa şeklinde dev bir miyom vardı. Hastanın bağırsaklarına ciddi anlamda yapışmış durumdaydı, rahime zarar vermeden dev miyomu çıkardık. Hastanın rahmini almadan küçük bir kesiyle dev miyomu aldık. Hasta bir gün sonra kendine geldi, rahat rahat yürüyor, taburcu oldu. Az kanamalı ve başarılı bir şekilde ameliyatımızı gerçekleştirdik. Hasta bir türlü inanamıyordu, rahminin alınabileceği korkusuyla karar veremiyordu” dedi.
"İLK DEFA BU BÜYÜKLÜKTE BİR MİYOMLA KARŞILAŞTIM"
Meslek hayatında ilk defa bu büyüklükte bir miyomla karşılaştığını aktaran Çoksüer, “Böyle bir miyomu ilk defa görüyoruz, bu kadar yapışık miyomla ilk defa karşılaştık. Rahmi alsaydık çok kolay bir ameliyat olacaktı fakat biz rahmi almadığımız için çok zor bir ameliyattı. Hastamızı sağlıklı bir şekilde evine gönderiyoruz” diye konuştu.
"HAMİLE SANDIM MİYOM ÇIKTI"
Karnının şiştiğini fark edince hamile olduğunu sandığını aktaran Hülya Yolaçan ise, “Son iki aydır rahatsızlığım çok fazla vardı. Diyarbakır’da ve Ankara’da birçok yere gittik. Doktorlar hep rahimde bir şeyler olduğunu söylüyorlardı. Ben de bazen 6 aylık bebektir diye zannediyordum. Hamileyim sandım miyom çıktı. Doktorlar rahmin alınması gerektiğini söyledi. Çocuğum olmadığı için ameliyat olmayı istemedim. Hakan hoca ameliyattan sonra çocuk sahibi olabileceğimi söyledi” ifadelerini kullandı.
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