Kahreden ayrılık!

DHA

Rize'de koronavirüs tedavisi gören 8 aylık hamile Neriman Kösem (247), bebeğinin sezaryenle alınmasının ardından yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir ay önce koronavirüs belirtileri gösteren 8 aylık hamile Neriman Kösem'e test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Kösem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kösem'in durumunun ağırlaşması ile karnındaki kız bebeği de sezaryenle alınarak kuvöze kondu. Yoğun bakımda tedavi olan Kösem ise doğumdan 16 gün sonra 21 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Kösem'nin cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bu arada 3 yaşında bir oğlu da olan Kösem'in yeni doğan kızına 'İpek' adı verildiği ve tedavisinin ardından bebeğin taburcu edildiği belirtildi.

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