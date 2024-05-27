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Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen "8. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buluyor. Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, ödüllerin titiz bir çalışmayla belirlendiğini belirtti.

ÖDÜL TÖRENİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

Burhan, “Çok başarılı medya kuruluşlarımız ve basın mensuplarımız var. Her yıl geleneksel olarak biz bu ödül törenini yapıyoruz. Değerli jürimiz tarafından belirlenen kuruluş ve medya temsilcilerini, gazeteci dostlarımızı tebrik ediyorum, inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımları ile ödül törenimizi 5 Haziran’da gerçekleştireceğiz" dedi. Her yıl olduğu gibi başarılı bir ödül töreni ile radyo, televizyon, gazete ve internet medyasına ödüllerin takdim edileceğini belirten Burhan, ”İnşallah törene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek” dedi.

REKLAM FEVZİ ÇAKIR "YILIN ANKARA TEMSİLCİSİ" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ Ankara haberciliğine farklı bir soluk getiren Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır "Yılın Ankara Temsilcisi" ödülüne layık görüldü. 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni 5 Haziran 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması bekleniyor.