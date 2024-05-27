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        Haberler Gündem Güncel 8. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buluyor

        8. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buluyor

        Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 8. Anadolu Medya Ödüllerine layık görülen kişi ve kuruluşlar belirlendi. Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır "Yılın Ankara Temsilcisi" ödülüne layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 27.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:14
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        8. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buluyor
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        Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen "8. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buluyor. Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, ödüllerin titiz bir çalışmayla belirlendiğini belirtti.

        ÖDÜL TÖRENİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

        Burhan, “Çok başarılı medya kuruluşlarımız ve basın mensuplarımız var. Her yıl geleneksel olarak biz bu ödül törenini yapıyoruz. Değerli jürimiz tarafından belirlenen kuruluş ve medya temsilcilerini, gazeteci dostlarımızı tebrik ediyorum, inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımları ile ödül törenimizi 5 Haziran’da gerçekleştireceğiz" dedi. Her yıl olduğu gibi başarılı bir ödül töreni ile radyo, televizyon, gazete ve internet medyasına ödüllerin takdim edileceğini belirten Burhan, ”İnşallah törene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek” dedi.

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        FEVZİ ÇAKIR "YILIN ANKARA TEMSİLCİSİ" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

        Ankara haberciliğine farklı bir soluk getiren Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır "Yılın Ankara Temsilcisi" ödülüne layık görüldü. 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni 5 Haziran 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması bekleniyor.

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