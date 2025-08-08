Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 8 Ağustos ne günü? 8 Ağustos'ta ne oldu, anlamı ne? 8 Ağustos tarihinde yaşanan olaylar neler?

        8 Ağustos ne günü? 8 Ağustos'ta ne oldu, anlamı ne?

        "8 Ağustos ne günü?" sorusu gündeme geldi. Tarih boyunca 8 Ağustos, birçok önemli olaya sahne olmuştur. Türkiye'de ve dünyada yaşanan bu olaylar, bugüne kadar etkisini sürdüren gelişmelerin başlangıcı olmuştur. Peki, 8 Ağustos'ta ne oldu, anlamı ne? İşte 8 Ağustos'ta meydana gelen dikkat çekici olaylar...

        
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 00:45 Güncelleme: 08.08.2025 - 00:45
        • 1

          8 Ağustos tarihinde gerçekleşen siyasi, kültürel ve toplumsal olaylar, tarihin seyrini değiştiren anlar arasında yer alır. Peki, bugün dünya ne günü? 8 Ağustos'ta ne oldu? İşte 8 Ağustos'ta tarihe damga vuran olaylar ve bu olayların etkileri...

        • 2

          TARİHTE 8 AĞUSTOS

          870 - Meerssen Anlaşması: Kral II. Louis ve üvey kardeşi II. Charles'ın Orta Frank Krallığını doğu ve batı olmak üzere iki parçaya ayırdı.

          1220 - İsveç, Lihula Savaşı'nda Eston kabilelerine yenildi.

          1264 - Mudéjar isyanı, Müslüman asiler Alcázar of Jerez de la Frontera'yıKastilya kuvvetlerinin mağlup ederek geri alırlar.

          1503 - İskoç Kralı IV. James, Margaret Tudor ile Edinburgh'taki Holyrood Manastırında evlenir.

          1526 - Uyluk Kuşatması sonuçlandı ve Uyluk şehri, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.

          1588 - İspanyol Armadası'nın, İngiltere'ye çıkarma amaçlı seferi yenilgiyle sonuçlandı.

          1648 - Osmanlı tahtına, IV. Mehmet (Avcı) çıktı.

          1876 - Thomas Edison, "mimeograph" da denen teksir makinesinin patentini aldı.

          1908 - Wilbur Wright, Le Mans, Fransa'daki yarış pistinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

          1915 - Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.

          1925 - ABD'de, siyahi düşmanı gizli örgüt Ku Klux Klan'ın ilk kongresi yapıldı.

          1928 - İstanbul'da, İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'nın yaptığı Taksim Cumhuriyet Anıtı törenle açıldı. Açılışa 30.000'i aşkın İstanbullu katıldı.

          1929 - Alman hava gemileri Zeplin'lerin en gelişmişlerinden biri olan LZ 127 Graf Zeppelin dünya turu için havalandı.

          1931 - Hoover Barajı'nda işçiler greve başladı.

        • 3

          1939 - 600 Yahudi mülteci taşıyan Panama bandıralı Parita gemisi İzmir Limanına geldi; Yahudilerin karaya çıkmalarına izin verilmedi.

          1945 - II. Dünya Savaşı: Sovyetler Birliği, Japonya'ya savaş ilan etti.

          1949 - Avrupa Konseyi ilk toplantısını Strazburg'da yaptı. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne kabul edildi.

          1949 - Bhutan bağımsızlığını ilan etti.

          1951 - Halkevleri'nin kapatılarak, mallarının Hazine'ye devredilmesine dair 5830 sayılı kanun TBMM'de kabul edildi.

          1963 - ABD, Birleşik Krallık ve SSCB, nükleer denemelerin durdurulması konusunda yaptıkları antlaşmayı Kremlin'de imzaladılar.

          1964 - Kıbrıs'a düzenlenen harekât sırasında, uçağı isabet alan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Rum kesimindeki hastanede öldü.

          1974 - ABD Başkanı Richard M. Nixon, Watergate skandalı nedeniyle istifa etti. Nixon, istifa eden ilk ABD Başkanı oldu.

          1975 - Çin'de tayfun sebebiyle Banqiao Barajı çöktü ve sel meydana geldi. 86.000'den fazla kişi öldü.

          1979 - 1979 ODTÜ İstiklal Marşı krizi: ODTÜ'nün açılışında İstiklal Marşı protesto edildi, enternasyonal marşı söylendi.

          1981 - Türkiye'nin ilk turistik hava alanı olan Dalaman Havalimanı açıldı.

          1991 - Varşova Radyo Kulesi yıkıldı.

          1992 - Çorlu'da bir fabrikada metan gazı sıkışması nedeniyle patlama oldu: 29 kişi öldü, 86 kişi yaralandı.

          2000 - Konfederasyona ait H.L. Hunley adlı denizaltının batığı, 136 yıl okyanus tabanında kaldıktan sonra su yüzüne çıkartıldı.

          2008 - 29. Olimpiyat Oyunları Pekin'de başladı.

          2023 - Hawaii'nin Maui adasında başlayan orman yangınları nedeniyle 17.000 bin dönümlük alan zarar gördü, 106 kişi hayatını kaybetti ve 1.300 kişi kayboldu.

