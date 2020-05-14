HABERTURK.COM

Malatya'da 77 yaşındaki Kiraz Soylu, kovid-19 tanısı ile 24 gün önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, ciddi anlamda solunum sıkıntısı olan Soylu, yoğun bir tedavi sürecinin ardından 8 Mayıs 'ta servise çıkarıldı. Soylu, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!