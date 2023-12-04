76 yaşındaki kadın giyim tarzıyla geleneksel kalıplara meydan okuyor
Yaşına uygun giyinmesi gerektiği dikte edilen 76 yaşındaki Candace Leslie Cima, karşılaştığı tepkilere rağmen vücuduna tam oturan kıyafetlerle fiziğini sergiliyor. İşte Cima'nın onu eleştirenlere verdiği cevaplar…
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Yaşlanmak, yaşamın doğal bir parçasıdır fakat herkes böyle düşünmüyor. 76 yaşındaki moda ve yaşam tarzı fenomeni Candace Leslie Cima gibi kişiler, yalnızca kendi kuşağı için değil, aynı zamanda onun izinden gidenler için de bu bakış açısını değiştirmek için çalışıyor. Cima, sosyal medya hesaplarında 70'li yaşlarındaki hayatını sergileyerek yaşlı kadınların sosyal medyada görünürlüğünü destekliyor.
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CANDACE CIMA İLE TANIŞIN!
Stil blogunu 2019'da açan Cima, yaşlanmaya olumlu yaklaşan influencerlara ihtiyaç duyulduğunu gözlemledi. Cima, sosyal medya hesaplarında 400 binden fazla takipçisiyle yaşlanma ve moda hakkındaki geleneksel fikirlere meydan okumayı hedefliyor. 40 yaş üstü güzelliğe dair manşetlerin medyada yer almayışı, ona yaşa bağlı ön yargıları ortadan kaldırmanın savunucusu olma konusunda ilham veriyor.
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BİR GÖNDERİ PAYLAŞTI VE VİRAL OLDU!
Yakın zamanda Cima, Instagram'da bacak dekolteli elbise giydiği bir video yayınladı. Fotoğrafın altına eklediği yazısında elbisenin özelliklerinden bahsetti ve çok fazla görüntülenme alınca yorumlar da yağmaya başladı. Bazı kullanıcılar Cima’nın yaşlanmaya olumlu bakan moda algısını överken bazıları ise Cima’yı eleştirdi.
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"SARKIK KOLLARA UYGUN DEĞİL"
Bir videoyla bu kadar tepki almayı beklemeyen Cima’nın aldığı eleştirilerden birisi şu şekildeydi: Belli bir yaştan sonra sarkık kollar için uygun değil.
Bu tarz eleştirilerden sonra bile Cima, 76 yaşında kırışık bir cilde sahip olmanın son derece uygun olduğunu ve bundan utanmayacağını vurgulayarak olumsuz sözlere kulak asmadı.
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TAKİPÇİLERİNE OLAN TAVSİYESİ
Cima, genç takipçilerindeki artışı görünce onlara ilham verici bir mesaj bırakmak istedi. “Yaşlanmak iyi bir şeydir çünkü hayatınız boyunca öğrendiğiniz her şey sizin yanınızda olacak. Artık olabileceğiniz en bilge kişisiniz. Yaşınızı kucaklayın ve onunla gurur duyun” diye tavsiyede bulundu.
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CANDACE ŞU ANDA NE YAPMAYA DEVAM EDİYOR?
Olumsuz geri bildirimlerden sonra bile Candace, yaşlanmanın zevklerini sürekli olarak paylaşıyor; stresin azalmasını, yeni aktiviteler öğrenmenin heyecanını ve kontrol edilemeyen faktörlerden kurtulmanın özgürleşmesini her fırsatta hesabında vurgulamaya devam ediyor.
Kaynak: Brightside
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