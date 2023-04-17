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72 kişi ölmüştü! Yıkılan sitenin müteahhidi: Ben galericiyim!

Hatay'da depremde yıkılmasıyla 72 kişinin hayatını kaybettiği sitenin tutuklanan yapı müteahhitlerinden Uğur Keçecioğlu, galericilik yaptığını ve binanın yapımı sırasında kendisinin yetkili olmadığını ileri sürdü

Giriş: 17.04.2023 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde 72 kişi hayatını kaybetti! Yıkılan sitenin müteahhidi: Ben galericiyim! - Güncel haberler
72 kişi ölmüştü! Yıkılan sitenin müteahhidi: Ben galericiyim!
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AA

Depremlerde yıkılan Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki, Erdoğan Premium City'nin yapı müteahhitlerinden olan Uğur Keçecioğlu ifadesinde, binanın 2016'da yapımına başlandığını, bir yıl sonra da tamamlandığını anlattı.

AA'da yer alan habere göre binanın müteahhitliğini Erdoğan Keçecioğlu Otomotiv Tekstil İnşaat Ticaret Limited Şirketi üzerinden babası Mustafa Erdoğan Keçecioğlu'nun üstlendiğini aktaran Keçecioğlu, şunları anlattı:

"BENİM İŞİM GALERİCİLİKTİR"

"Binanın yapımı sırasında ben kesinlikle yetkili değildim. Ben şirketin otomotiv kanadıyla ilgileniyordum. 11 Eylül 2017'de şirkete yüzde 25 hissedar oldum. Benim herkes otomobil alım satımıyla uğraştığımı bilir. 17 Mayıs 2018'de şirket müdürü O.K'nin yetkisine ek olarak şirket müdürlüğüne seçilmiştim. Şirkette müdür pozisyonuna geçtiğimde binanın peyzajı dahi tamamlanmıştı. Beni Antakya'da kime sorsanız otomotivle ilgilendiğimi size söyleyecektir. İşim galericiliktir, şehir dışından araç alır, getirir, satarım. Yapı kullanma izin belgesi alınırken benim yetkim vardı ancak bu şirketin otomotiv kolunda iş yaptığım için ortak olmak durumunda kaldım. Müdürlük yetkisini de aynı sebeple araç alım satımı yapabilmek için aldım."

"BİNADA KOLON KESENLERİN OLDUĞUNU DUYDUM"

Binanın yapım sürecine dahil olmadığını savunan Keçecioğlu, "Benim inşaat kısmıyla herhangi bir alakam bulunmuyor. Yıkılan bina 2 bloktan oluşur. A blok ayakta, B blok yıkılmıştır. Bunun haricinde babamın yaptığı toplamda 15 bina vardır ve 14'ü ayaktadır. Binanın tesliminden sonra bina sakinlerinden kolon kesenlerin olduğunu duydum. Nitekim tüm binalarda benzer şekilde kaliteli malzemeler kullanılmaktaydı." dedi.

Dosyaya eklenen bir görgü tanığı da ifadesinde, yıkılan B bloğun altındaki bir firmaya ait iş yerinde kolon kesme işlemi yapıldığını, bu konuda müteahhit ile şirket arasında itilaf oluştuğu yönünde duyumlar aldığını kaydetti.

BABA İLE OĞLU TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uğur Keçecioğlu ile diğer yapı müteahhidi babası Mustafa Erdoğan Keçecioğlu tutuklanmış, ağabeyi Onur Keçecioğlu ile yapı denetim sorumlusu Ali Ender Satmaz hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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