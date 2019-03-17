Batman Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Batman Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle gerçekleştirilen 21.1 kilometrelik 3. Uluslararası Batman Yarı Maratonu, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’un start atışı ile başladı.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman Belediyesi önüne kurulan start alanında koşmaya başlayan atletler, Kozluk yolu 7’nci kilometresine vardıktan sonra Batman Belediyesi önündeki start alanına dönüş yaptı.

Uluslararası Batman Yarı Maratonu'nu start atışı ile başta götüren Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw koşuyu 1 saat 3 dakika 51 saniyede tamamlayarak birinci oldu.



Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa koşuyu 1 saat 4 dakika 54 saniyede tamamlayarak ikinci olurken, Türk atlet Aykut Taşdemir ise 1 saat 6 dakika 1 saniyede tamamlayarak 3’üncü olmayı başardı.