31 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Piyango İdaresinin 2018'deki yılbaşı çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihlinin ortaya çıkmaması üzerine zaman aşımına uğradı.
Edinilen bilgiye göre, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklanmıştı.
Milli Piyango çekilişlerinde zaman aşımı süresi bir yıl olarak uygulanıyor. Aradan geçen bir yıla rağmen talihli ortaya çıkmadı ve ikramiye ödemesi yapılmadı. Kamuoyu bu süreçte talihliyi merak ederken, İdare de internet sitesine sayaç koyarak 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini gösterdi.
Bugün mesai bitimine kadar 70 milyon liralık bileti elinde tutan talihlinin İdareye başvurmaması üzerine, bir yıllık zaman aşımı süresi de dolmuş oldu.
Milli Piyango İdaresinin internet sitesinden de konu, "70 Milyon TL İkramiyeli Milli Piyango Bileti Zaman Aşımına Uğramıştır" ifadesiyle duyuruldu.
Söz konusu ikramiye tutarı, Hazineye devredilmek üzere İdareye gelir kaydedildi. Söz konusu tutar, zaman aşımı süresinin sonuna kadar bir kamu bankasında ikramiye karşılık hesabında tutuluyordu.
Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılıyor. Bu tutarlar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.
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