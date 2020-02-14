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7 Şubat MİT Kumpası'nda 34 şüpheli için istenen cezalar belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

14.02.2020 - 10:14 | Güncelleme:
7 Şubat MİT Kumpası
AA

FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Şubat MİT kumpasına ilişkin aralarında Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 34 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

"7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, şüpheliler arasında FETÖ elebaşı Gülen ile yargı, emniyet, MİT imamları, eski polisler ve bir gazeteci bulunuyor. İddianamede, kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor. FETÖ elebaşı Gülen'den doğrudan alınan talimat sonrası örgütün emniyet ve yargı imamlarının ülkeye geri dönüşlerinin akabinde Ankara Kızılcahamam'da toplantı tertip edildiği belirtildi.

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