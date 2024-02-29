7 öğrenci hastanelik oldu
Adıyaman'da İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 7 öğrenci, dışarıdan yedikleri bir yemek nedeniyle zehirlendi
Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu’ndaki 7 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.
Fotoğraf: AA
İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 7 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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