7 Ocak Cuma akşamı evde televizyon izlemeyi planlayan vatandaşlar 7 Ocak Cuma TV'de neler var sorusunu araştırıyor. Hafta başından beri pek çok dizinin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi bu akşam TV'de neler var sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. 7 Ocak Cuma TV yayın akışına göre bu akşam John Carter: İki Dünya Arasında, Kaderimin Oyunu Yerli Dizi / Özel Bölüm, Mekanik 2: Suikast, Kim Milyoner Olmak İster? gibi pek çok yapım televizyon ekranlarında olacak. İşte 7 Ocak Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...