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7 Ocak TV yayın akışı! Bu akşam TV'de neler var? - ATV, TRT 1, Kanal D, Star Tv, Fox TV ve Show TV yayın akışı listesi

7 Ocak Cuma TV yayın akışı! Bu akşam TV'de neler var?

Yılbaşı haftası pek çok dizi, film ve yarışma programının yeni bölümlerinin yayınlanmaması, 7 Ocak Cuma TV yayın akışının araştırılmasıan neden oldu. 7 Ocak Cuma akşamını evinde geçirecekler için televizyon kanallarının 7 Ocak TV yayın akışı listeleri belli oldu. Bu akşam pek çok dizi ve film televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 7 Ocak Cuma bu akşam TV'de neler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1, FOX TV yayın akışı...

07.01.2022 - 12:47 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 7 Ocak Cuma akşamı evde televizyon izlemeyi planlayan vatandaşlar 7 Ocak Cuma TV'de neler var sorusunu araştırıyor. Hafta başından beri pek çok dizinin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi bu akşam TV'de neler var sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. 7 Ocak Cuma TV yayın akışına göre bu akşam John Carter: İki Dünya Arasında, Kaderimin Oyunu Yerli Dizi / Özel Bölüm, Mekanik 2: Suikast, Kim Milyoner Olmak İster? gibi pek çok yapım televizyon ekranlarında olacak. İşte 7 Ocak Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...

  • TRT 1 TV YAYIN AKIŞI 

    05:20 Aslan Ailem

    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

    13:15 Beni Böyle Sev

    16:30 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Mahrem

    22:25 112 Acil Çağrı

    00:55 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

    03:35 Aslan Ailem

     

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI 

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

    12:15 Gelin Evi Yeni Bölüm

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:10 Senin Hayatın Yeni Bölüm

    18:45 Show Ana Haber Canlı

    20:00 Mekanik 2: Suikast

    22:00 Ödeşme Zamanı

    23:45 Mekanik 2: Suikast

    01:45 Ödeşme Zamanı

    03:30 Adam ve Çocuk

     

  • ATV YAYIN AKIŞI 

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    00:20 Doğu Ekspresinde Cinayet - Yabancı Sinema

    02:30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    04:45 Bir Zamanlar Çukurova

  • FOX TV YAYIN AKIŞI 

    07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

    08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    10.45 Ekonomi Arası

    11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13.00 En Hamarat Benim

    16.45 Fulya ile Umudun Olsun 

    19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20.00 Recep İvedik 4

    22.15 Aşk Mantık İntikam

    00.00 Orta Sayfa

    02.00 Maske Kimsin Sen?

    04.30 Kefaret

    05.45 Kadın

     

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