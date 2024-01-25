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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Kadıköy'de 10 katlı bir binanın 7'nci katında yangın

        Kadıköy'de 10 katlı binada yangın çıktı! 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        İstanbul Kadıköy'de 10 katlı bir binanın 7'nci katında yangın çıktı. Olayda 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 09:31 Güncelleme: 25.01.2024 - 09:42
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        7'nci katta korkutan yangın!
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        Kadıköy'de 10 katlı binanın yedinci katında yangın çıktı. Üst katlarda dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre yangın, saat 07.30 sıralarında Göztepe Mahallesi, Tanzimat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Erenköy İtfaiye İstasyonu'nun yanında bulunan 10 katlı binanın yedinci katında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

        İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDILAR

        Dumanların apartmanı sarması üzerine binada oturanlar panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın yanında bulunan İstasyondaki itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Üst katta balkondan yardım isteyen bir kişi, itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 8. katta oturan ve dumandan etkilenen baba, anne ve çocukları olduğu öğrenilen 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa konuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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        Görgü tanığı ve bina sakini bir kişi, "Mecbur dışarıya çıktık. Bütün apartmanı boşalttılar. Söndürdüler şimdi. Soğutma yapıyorlar. Umarım can kaybı olmamıştır" dedi. Yanan binanın karşısında oturan Cem Günbay ise, "Bağrışmalar oldu. Baktık ki dumanlar çıkıyor. İtfaiyede yanımızda olduğu için hemen müdahale ettiler. Dumandan 3 kişi etkilenmiş. Onları da hastaneye kaldırdılar. Kontrol altında. Soğutma çalışmaları yapıyorlar" diye konuştu.

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