Ağrı ve Gaziantep kazalarındaki korkunç benzerlik!

Arabayı düzeltmek için kepçe falan getirmişler. O sırada aracı kaldırmak isterken otobüs geliyor, dalıyor. O sırada Eşref ve Emrah vefat ediyor. Duyar duymaz kendi araçlarına yardıma gitmişler ama otobüs hepsini ezmiş" dedi.

GAZİANTEP'TEKİ FACİAYI HATIRLATTI

Gaziantep'teki kazada 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan dün Ağrı Tutak'ta yaşanan kaza, 20 Ağustos'ta Gaziantep Nizip'te yaşanan ve 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayı hatırlattı. Gaziantep'teki kazada otoyolda daha önce yaşanan kazaya yardım için giden ekipler, hızla gelen bir otobüsün duramaması sonucu hayatlarını kaybetmiş, kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

KAZANIN NEDENİ HIZ MI FREN ARIZASI MI?

Kazayla ilgili Habertürk TV'ye konuşan Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, "Bana göre sürat nedeniyle bir kontrol kaybı yaşanmış. Çünkü şerit değiştiriyor. Diyelim ki fren tutmuyor ama motor freni var bu araçlarda. Hepsi iptal ise o zaman bakım sorunu var demektir" dedi.

İntepe şunları kaydetti: "Bu kazada taşımacılık sektörünün büyük problemleri görünüyor. Otobüs bir virajdan çıkıyor, diğer viraja gelmeye başlayınca aracı beyaz çizginin dışına taşıyor. Otobüsü düzeltirken de kendi şeridinin dışına taşıyor hızdan dolayı. Eğer gerçekten bir fren sorunu var ve freni tutmuyorsa, burada bir panik ve heyecan içinde geldiği görülüyor. Ama bu korkuyla mesela biraz farlarını yaksa, selektörlerini yaksa karşıyı uyarsa detayları akıllara geliyor. Orada enteresan bir panik hali başlıyor. O noktada arabayı durdurmak çok mümkün olmayabilir. Gidiş gelişli bir güzergah ve gündüz. Kuru bir zemin gibi görünüyor. Sürücü yorgunluğu, uykusuzluğu, aracın muayene ve bakım sorunları, devamında da bu güzergahta bu sürücünün tecrübe problemi var mı soruları da gündeme geliyor. Bana göre sürat nedeniyle bir kontrol kaybı yaşanmış. Çünkü şerit değiştiriyor. Diyelim ki fren tutmuyor ama motor freni var bu araçlarda. Hepsi iptal ise o zaman bakım sorunu var demektir. Ayrıca çarpışmanın etkisiyle her iki araçtan mazot dökülüyor. Yangın ise bu nedenle başlıyor. Öte yandan sürücünün sağlık sorunlarına da bakılmalı. Mesele uyku apnesi var mıydı bu sorular gündeme getirilmeli."