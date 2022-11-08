Ağrı ve Gaziantep kazalarındaki korkunç benzerlik!
Ağrı'da iki TIR ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren 7 kişiden Emrah Solmaz ve Eşref Tutak'ın, daha önce kaza yapan pancar yüklü TIR'ın iş makinesiyle kaldırılmasına yardımcı olmak için olay yerinde bulunduğu öğrenildi. Ağrı Tutak'ta yaşanan kaza, 20 Ağustos'ta Gaziantep Nizip'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayı hatırlattı. O kazada da daha önce meydana gelen kaza için bölgeye giden ekiplere otobüs çarpmış ve yüreğimiz yanmıştı
Ağrı ve Gaziantep kazalarındaki korkunç benzerlik!
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AA
Ağrı'nın Tutak ilçesinde dün saat: 13.30 sıralarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Emrah Solmaz'ın amcasının oğlu Memduh Solmaz, ölen kuzeninin, arkadaşı Eşref Tutak ile TIR'ı devrilen kardeşinin yardımına gittiğini söyledi.
İLK KAZA SAAT: 10.30 SIRALARINDA OLUYOR
AA'da yer alan habere göre TIR'ın bölgeden kaldırılması sırasında ikinci kazanın meydana geldiğini belirten Solmaz, "Önceki araç, Emrah'ın kardeşine ait ve kaza yapıyor. Kaza da 10.30 civarında oluyor.
"OTOBÜS GELİP DALIYOR"
Arabayı düzeltmek için kepçe falan getirmişler. O sırada aracı kaldırmak isterken otobüs geliyor, dalıyor. O sırada Eşref ve Emrah vefat ediyor. Duyar duymaz kendi araçlarına yardıma gitmişler ama otobüs hepsini ezmiş" dedi.
Kazanın çok üzücü olduğunu dile getiren Solmaz, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
7 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Van'dan Ağrı istikametine giden Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki TIR'ın Tutak ilçe merkezinde dün karıştığı kazada, alev alan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülmüştü. Kazada 7 kişi ölmüş, 2'si ağır 18 kişi yaralanmıştı.
GAZİANTEP'TEKİ FACİAYI HATIRLATTI
Öte yandan dün Ağrı Tutak'ta yaşanan kaza, 20 Ağustos'ta Gaziantep Nizip'te yaşanan ve 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayı hatırlattı. Gaziantep'teki kazada otoyolda daha önce yaşanan kazaya yardım için giden ekipler, hızla gelen bir otobüsün duramaması sonucu hayatlarını kaybetmiş, kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
KAZANIN NEDENİ HIZ MI FREN ARIZASI MI?
Kazayla ilgili Habertürk TV'ye konuşan Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, "Bana göre sürat nedeniyle bir kontrol kaybı yaşanmış. Çünkü şerit değiştiriyor. Diyelim ki fren tutmuyor ama motor freni var bu araçlarda. Hepsi iptal ise o zaman bakım sorunu var demektir" dedi.
İntepe şunları kaydetti: "Bu kazada taşımacılık sektörünün büyük problemleri görünüyor. Otobüs bir virajdan çıkıyor, diğer viraja gelmeye başlayınca aracı beyaz çizginin dışına taşıyor. Otobüsü düzeltirken de kendi şeridinin dışına taşıyor hızdan dolayı. Eğer gerçekten bir fren sorunu var ve freni tutmuyorsa, burada bir panik ve heyecan içinde geldiği görülüyor. Ama bu korkuyla mesela biraz farlarını yaksa, selektörlerini yaksa karşıyı uyarsa detayları akıllara geliyor. Orada enteresan bir panik hali başlıyor. O noktada arabayı durdurmak çok mümkün olmayabilir. Gidiş gelişli bir güzergah ve gündüz. Kuru bir zemin gibi görünüyor. Sürücü yorgunluğu, uykusuzluğu, aracın muayene ve bakım sorunları, devamında da bu güzergahta bu sürücünün tecrübe problemi var mı soruları da gündeme geliyor. Bana göre sürat nedeniyle bir kontrol kaybı yaşanmış. Çünkü şerit değiştiriyor. Diyelim ki fren tutmuyor ama motor freni var bu araçlarda. Hepsi iptal ise o zaman bakım sorunu var demektir. Ayrıca çarpışmanın etkisiyle her iki araçtan mazot dökülüyor. Yangın ise bu nedenle başlıyor. Öte yandan sürücünün sağlık sorunlarına da bakılmalı. Mesele uyku apnesi var mıydı bu sorular gündeme getirilmeli."
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Ağrı otobüs kazası | Ağrı ve Gaziantep kazalarındaki korkunç benzerlik!/7-kisinin-can-verdigi-faciada-korkunc-benzerlik-3536761
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