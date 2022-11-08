Ağrı'da 2 TIR ve otobüs çarpıştı: 7 ölü!

21 kişinin bulunduğu yolcu otobüsündeki 7 kişi hayatını kaybederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 2'si ağır 11 kişinin ise yaralandığını ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Ağrı'nın Tutak ilçe merkezine girişte, dün saat 14.30 sıralarında 2 TIR ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kaza sırasında araçlar alev aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı "2000 Köy Yaşam Merkezi Açılış Töreni'nde", Tutak'da meydana gelen kazada, 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre kazada, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

ZİNCİRLEME KAZA

Kazanın, bir TIR'ın devrilmesi ve seyir halindeki yolcu otobüsünün bu TIR'a çarpmasının ardından, bu iki araca da başka bir TIR'ın çarpmasıyla meydana geldiği öğrenildi.

BOZDAĞ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

"3 AĞIR YARALIMIZ VAR"

Habertürk TV'ye konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Kaza saat 13.00 sıralarında oluyor. Otobüsün freninin boşaldığı söyleniyor. Otobüs kamyona çarpınca alev alıyor. Daha sonra çarpan iki kamyon da aynı şekilde alev alıyor. Otobüste 21 kişi vardı. 3 ağır yaralımız var" ifadelerini kullandı.