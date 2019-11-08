7 Kasım 2019 Perşembe reyting sonuçları belli oldu. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada reytinglerde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bir Zamanlar Çukurova mı yoksa Mucize Doktor mu? Perşembe gecesine damgasına vurdu. Yapımcılar için kırmızı bir çizgi olan reyting sonuçları dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Peki, dün akşam hangi dizi zirveye oturdu?

7 KASIM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting sonuçları ülkemizin tamamını ilgilendirse de sadece 2200 aileden alınan sonuçlarla belirlenir. Bu kadar az denekle yapılan ölçme işlemi sonucunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tartışılsa da başka bir yöntem şu an için yoktur. Peoplemeter adı verilen bir aletin belirlenen evlere yerleştirildikten sonra ölçümler yapılır. Etik olarak yapımcıların ve televizyon yöneticilerinin nerede olduğunu bilmediği bu Peoplemeterlar 24 saat boyunca en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyar.

Peoplemeterlar maddi ve sosyal durumlarına göre evlere dağıtılır. Böylece A-B, C1, C2, ve D-E grupları oluşturulur. Bu gruplar ailedeki en etkin kişinin eğitimi ve mesleğine göre belirlenir. AB grubu mesleki ve maddi olarak yüksek grup olarak kabul edilir. Ülkemizde AB grubu izleyici kitlesi olarak sadece 5 milyon kişi olduğu kabul edilir. Diğer gruplarda TOTAL seyirci kitlesini oluşturur. Bunlar yaş gruplarına göre de sınıflandırılır ve ölçüm başlar.

Bu şekilde reyting ölçümü ile hangi programın hangi sosyal kitleye ulaştığını ya da hangi yaş aralıklarına hitap ettiği de belirlenir. Bütün bunlar reklamın değerini belirler. Reklam verecek firmalar ilk olarak dizinin hangi reyting grubuna hitap ettiğine bakarlar ve ona göre reklamlarını çıkmaya başlarlar. Burada tabii ki dizinin izlenme oranının yüksek olmasını da isterler. Yüksek reyting de yüksek reklam ücreti demektir.

Reytingi az olan dizilerin doğal olarak reklam geliri de az olur. Şunu belirtmeden geçmeyelim her kanal saatte 12 dakika reklam yayınlar. Az reyting alan dizi de 12 dakika reklam yayınlar ama reytingi düşük olacağı için saniye ücreti de düşük olacaktır. Dizinin geleceği için reklamın önemli olduğunu biliyoruz. Az izlenme az para doğurur. Reyting alamayan diziler Sponsor da bulamaz. Bu tür reyting alamayan diziler birkaç bölümde final yaparlar.