Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 389.256'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 10.722 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

7 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

6 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 391 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 144 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 391 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1841 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 554 bin 923'e ulaştı. Hasta sayısı 384 bin 509, vefat sayısı 10 bin 558, ağır hasta sayısı 2 bin 464, aktif hasta sayısı 43 bin 286 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ABD'de 9 milyon 696 bine, Hindistan'da 8 milyon 335 bine, Brezilya'da 5 milyon 567 bine ve Rusya'da 1 milyon 693 bine yükseldi.

İngiliz Parlamentosu, salgınla mücadele için hükümetin aldığı karantina kararını onayladı.

Fransa'da sağlık alanındaki olağanüstü hal (OHAL) süresinin uzatılması parlementoda oylanırken iktidar milletvekillerinin tam kadro yer almaması nedeniyle süre ancak 14 Aralık'a kadar uzatıldı.

Fransa'da yapılan bir anket, 10 Fransızdan 7'sinin salgının ikinci dalgasına karşı koymada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine güvenmediğini ve hükümetin tedbirlerini tutarsız bulduğunu gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın daha önce temasta olduğu yabancı ülke delegasyonunda bulunan bir üyenin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdiği bildirildi.

Almanya'da geçen ay vaka sayısının artmasının hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkileri nedeniyle sektörün Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,5 puana geriledi.

Belçika'da yaz sonundan beri artışta olan vaka sayıları ilk kez düşüş gösterdi.

Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, Kovid-19'un bu hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine uyutulacağı bildirildi.

Slovakya'da salgınla mücadele kapsamında ülkeye giriş yapmak isteyen kişilere negatif test sonucu taşımaları zorunluluğu getirildi.

Afrika ülkesi Kenya'da salgın kısıtlamalarının 2 ay daha uzatıldığı bildirildi. Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ulusa sesleniş konuşmasında, tüm siyasi toplantıların askıya alındığını açıkladı.

Güney Kore'de, 25 Ekim'de rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee'nin cenaze törenine katılan bir gazetecide Kovid-19 tespit edildi. Törene katılan Maliye Bakanı Hong Nam-Ki sabah saatlerinde Kovid-19 testi yaptırdı ve kendini evde karantinaya aldı.

Kazakistan'da vaka sayılarının artmaya başladığı Doğu Kazakistan, Karagandı, Akmola, Kuzey Kazakistan eyaletlerine ek kısıtlamalar getirildi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'ya yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava'da yeni tip koronavirüs tespit edildi.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde geçen ay Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Parti Adayı David Andahl, ABD'deki seçimlerde Eyalet Meclisi üyeliğine seçildi.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinliler arasında Kovid-19'un yayılmasının yaratacağı sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu.