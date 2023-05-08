Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 7 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 20 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şebekeye ikinci operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da özel bir bankanın iade işlemi sırasındaki açığını bulan ve bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şebekeye ikinci operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

Giriş: 08.05.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
7 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 20 gözaltı
7 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 20 gözaltı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce özel bir bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre ilk operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, banka dolandırıcılığı ile ilgili incelemelerini derinleştirdi. Yapılan araştırmalarda, şebekenin özel bir bankanın iade işlemi sırasında açığını buldu.

Bu açıktan faydalanan şüpheliler, bankaya ait pos cihazlarını kullanarak yurt dışı şirketlerinden alışveriş yaptı. Banka alışverişin ardından yabancı şirketlerle oluşturulan para havuzuna ürün bedeli olan parayı yatırınca şebeke üyeleri bu sefer bankanın çalışma saatleri dışından ürünü almaktan vazgeçerek iade talebi oluşturdu. Ürünün bedeli yabancı şirket tarafından şebeke üyelerinin hesaplarına geri yatırıldığı ancak banka, ürün bedeli olan parayı havuzdan çekmediği için firmaların alışverişi onayladığı ve ürünleri şebeke üyelerine gönderdiği belirlendi. Şebeke üyeleri bu yöntemle bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandırdı.

Şebekenin yöntemini çözen ekipler, dün sabah şüphelilere yönelik ikinci bir operasyon düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Adana, İzmir, Kocaeli, Batman, Tunceli ve Yalova'da 41 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 23 bin lira, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 65 kurusıkı tabanca fişeği, 9 pos cihazı, 140 kredi kartı, 1 kaşe ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den olaylı mitinge ilişkin açıklama
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den olaylı mitinge ilişkin açıklama
Nevşehir'de otomobilin çarptığı asker şehit oldu
Nevşehir'de otomobilin çarptığı asker şehit oldu
Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.