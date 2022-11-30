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7 ilde eş zamanlı operasyon! 60 milyon TL'lik haksız kazanç!

Tefecilik yaptıkları tespit edilen bir çeteye, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 50 mağdurdan 60 milyon haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 33 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet ele geçirildi

Giriş: 30.11.2022 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
7 ilde eş zamanlı operasyon! 60 milyon TL'lik haksız kazanç!
7 ilde eş zamanlı operasyon! 60 milyon TL'lik haksız kazanç!
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DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları tespit edilen bir çeteye operasyon düzenledi.

7 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

DHA'da yer alan habere göre faiz karşılığı para verdikleri ve vadesi gelmemiş çekleri komisyon karşılığında vadesinden önce nakde çevirerek tefecilik yaptıkları tespit edilen çete üyelerinin İstanbul merkez olmak üzere Sakarya, Karabük, Muğla, İzmir, Aydın ve Trabzon'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 26'sı İstanbul'da olmak üzere, toplam 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 50 kişiden toplam 60 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

2 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, mağdurlara ait çok sayıda çek-senet, ajanda ve vekaletnameler ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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