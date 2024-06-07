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        Haberler Bilgi 7 Haziran TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var var? SHOW TV, Atv, Star, Kanal D, TRT1, Now, TV8

        Bu akşam televizyonda ne var? 7 Haziran'da ekrana gelecek dizi ve filmler

        Haftayı bitirirken Cuma akşamı televizyon keyfi yapmak isteyenler için TV rehberi oluşturduk. Bu akşam birçok dizi yeni bölümüyle ekranlara gelirken, bazıları da sezon finali yaparak bir süreliğine izleyicilerine veda edecek. İşte, 7 Haziran'da yayınlanacak dizi ve filmler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:59
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        • 1

          KIZILCIK ŞERBETİ

          Kızılcık Şerbeti sezon finali olan 66. bölümde bu akşam 20.00'de SHOW TV'de yayınlanacak.

          BU BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir. Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler. Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir. Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlara yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          00:15 Bahar

          02:45 Sandık Kokusu

          04:30 Baba

        • 2

          YALI ÇAPKINI

          Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi akşam 20.00'de 73. bölümüyle yayınlanacak. Dizi, bu bölümüyle sezon finali yapıyor.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsarken, bu kayıpla büyük bir acı yaşayan Ferit, dedesinden beklediği tepkiyi göremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Fuat ve Orhan'ın ölümünden kendini sorumlu tutan Seyran, Ferit'e ve ailesine zarar verdiğini düşündüğü için büyük bir suçluluk duyar. Halis Ağa'dan ummadığı bir teklif alan İfakat, yaşanan bu gelişmeye çok sevinir. Hastalığını Ferit'ten gizlemeye çalışan Seyran, bu sırrı hiç beklemediği birinin öğrenmesiyle şaşkınlığa uğrar. Babasının intikamını alabilmek ve sevdiklerini koruyabilmek için güçlü olmak zorunda hisseden Ferit, önemli bir karar vererek Kont Ziya'dan yardım ister. Fakat gireceği bu yeni yol, mecbur kaldığında tüm sevdiklerinden vazgeçmeyi göze almasını gerektirecektir.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Haber

          19:00 Yalı Çapkını

          20:00 Yalı Çapkını

          00:15 İstanbullu Gelin

          03:00 Baba Ocağı

          05:00 Güzel Köylü

          06:30 Pulsar

        • 3

          MORBIUS

          Yabancı film sevenler için Morbius, bu akşam 20.00'de ekranlara gelecek. Ardından saat 22.20'de Bloodshot: Durdurulamaz Güç ekranlarda olacak.

          MORBIUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Morbius, hastalığına deva bulmaya çalışırken bambaşka bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un hikayesini konu ediyor. Dr. Morbius, muzdarip olduğu nadir görülen kan hastalığını, deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları kullanarak iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o, birçok insanüstü güce de sahip olur.

        • 4

          BLLODSHOT: DURDURULAMAZ GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Bloodshot: Durdurulamaz Güç, öldürülmesinin ardından Bloodshot olarak tekrar hayata döndürülen bir askerin hikayesini konu ediyor. Asker olan Ray Garrison ve karısı öldürüldüğünde, kimliklerini gizleyen bir grup bilim insanı harekete geçer. Bilim insanları nano teknoloji sayesinde Ray’ı hayata geri döndürür. Bloodshot adı verilen Ray, damarlarında dolaşan teknoloji sayesinde artık durdurulamaz bir güçtür. Geçmişi ile ilgili hiçbir şeyi hatırlamayan Ray, artık kendisi gibi süper askerlerle çalışır. Şirketin zihnini kontrol etmesi nedeniyle geçmişini hatırlamayan Ray’in hayatında her şey muallaktır. Ancak yavaş yavaş geçmişini hatırlamaya başlayan Ray, kontrolünü geri kazanmak için zorlu bir savaş verir.

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Morbius (Yabancı Sinema)

          22:20 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)

          00:30 Morbius (Yabancı Sinema)

          02:30 Destan

          05:00 Kalp Yarası

        • 5

          GADDAR

          Gaddar, final bölümü olan 20. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de NOW TV'de seyirci ile buluşacak.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Dağhan yeni hedefinin Enver olduğunu öğrenince bu işten sıyrılmanın bir yolunu arar. Bir çözüm bulması için Müdür’ü sıkıştırır. Müdür’le Dağhan iş birliği yapar ve Şirket onların peşine düşmeden onlar Şirket’e ulaşmaya çalışır. Olanları öğrenen Enver’in babasına olan nefreti önünü alamayacağı kadar büyür. Babasıyla yüzleşmeye ve ölmeden önce onu öldürmeye kararlıdır.

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:45 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:00 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Gaddar

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Gaddar

          00:00 Orta Sayfa

          01:45 Mucize Doktor

          04:15 Yaz Şarkısı

          06:00 Her Yerde Sen

        • 6

          ARKA SOKAKLAR

          Arka Sokaklar 677. bölümüyle bu akşam 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          31 Mayıs 2024 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 677. Bölümünde ekip, öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin üzüntüsünü yaşıyor!

          Matematik öğretmeni Celal Hoca, Irak göçmeni öğrencisine işlediği suçlardan dolayı tasdikname verir. Ama öğrencisi intikam yemini eder.

          Selin Mesut'tan ayrılmaya karar verir. Ama Mesut'un bu işe rızası yoktur.

          Ebru oğluyla Amerika'ya yerleşmek ister. Ama Hakan'ın açtığı babalık davası buna engel olur.

          Tefo kalantor iş adamlarıyla yaptığı iş birliğine Şule’yi alet etmek ister. Ama beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaklardır.

        • 7

          KARA AĞAÇ DESTANI

          Kara Ağaç Destanı, 15. bölümüyle bu akşam 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak.

          BU BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Ömer ile Sultan, Celal Ağa’yı Merdo’nun elinden yaralı halde kurtarır. Ölümle yüzleşmek baba-oğul arasındaki buzları eritir. Ömer, bu süreçte Celal Ağa’nın yanında dururken Celal Ağa da ciddi bir karar alır.

          Sultan, dengeleri altüst etmemek adına büyük sırrı Ömer’le paylaşmaktan vazgeçer. Ömer’in Gülnaz’dan ayrılıp Sultan’a kavuşabilmesi için Merdo sorununun çözülmesi gerekmektedir. Ömer, hesaplaşmak için dört bir yanda Merdo’yu arar. Kader; Ömer, Sultan, Merdo ve Gülnaz’ı büyük bir yüzleşmenin eşiğine getirir. Artık herkes için karar vaktidir.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

          07:10 Kara Tahta

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Gönül Dağı

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Kara Ağaç Destanı

          00:10 Sen Türkülerini Söyle

          03:30 Gönül Dağı

        • 8

          SURVIVOR ALL STAR

          Survivor All Star 2024, yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8’de Sağlık

          08:30 Aramızda Kalmasın

          11:15 Survivor All Star 2024

          11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

          14:00 Survivor Ekstra

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Aramızda Kalmasın

          05:30 Dizi

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