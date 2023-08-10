"7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
İstanbul Beyoğlu'daki Tarlabaşı Bulvarı'nda "7 Bela Taner" lakaplı Tanır Şanlı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. İki motosikletli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Şanlı'nın suç kayıtlarında sahte kimlikle yattığı hastanede polisi uyutup kaçtığı detayı da yer alıyordu
Beyoğlu'nda geçtiğimiz pazartesi gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, bulvar üzerinde bulunan iki kişi yoldan geçen motosikletli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre saldırıda kurşunların isabet ettiği iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan “7 Bela Taner” lakaplı Tanır Şanlı (36) hayatını kaybetti. B.K. adlı kişi ise yaralandı.
SALDIRI KAMERAYA YANSIDI
Saldırıyı gerçekleştiren zanlıların ara sokaktan geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli iki saldırgan caddede ara sokağa giriyor ve şüpheliler ardından bulvara çıkıyor.
4 ZANLI YAKALANDI
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda plakasız motosikletle saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Hamdullah A. ve Salim Ç. olduğu tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Hamdullah A. ve Salim Ç.’ye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iki zanlı ile birlikte Ahmet G. ve Serhat D. adlı kişiler de yakalandı. 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
SUÇ KAYDI KABARIKTI
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Taner Şanlı’nın suç kayıtlarında ilginç ayrıntılar yer alıyor. Şanlı'nın, 8 sene önce 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan düşmanının iki kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu'nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan iki hafta sonra Tarlabaşı'nda saldırıya uğrayıp yaralandığı öğrenildi.
İLAÇLI MEYVE SUYUYLA POLİSLERİ UYUTUP KAÇMIŞTI
Yaralanan Şanlı yine 2015 yılında sahte kimlik ile hastaneye yattı. Kimliği tespit edilince eşi tarafından ilaçlı meyve suyu ikram ettiği polisleri uyutup kaçmıştı. Şanlı daha sonra Bağcılar'da bir baskında eşiyle birlikte yakalanmıştı.