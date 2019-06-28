Kanunla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak.İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

69 AY KAÇ YAŞINA DENK GELİYOR?

69 ayın karşılığı 5 yaş 9 ay. Yani artık 5 yaş 9 aylık çocuklar okula başlayacak.

12 ay 1 yıla tekabül ediyor. 5 yılda 64 aya denk geliyor. 69 ayda 5 yaş 9 ay olarak hesap ortaya çıkmaktadır.