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68 gündür kayıp Seda Nur için son göründüğü yerde yeniden arama çalışması

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 68 gün önce kaybolan Seda Nur Uludağ'ı arama çalışmaları yeniden başladı. Çalışma, Seda Nur Uludağ'ın kaybolduğu gün kameralar tarafından son kez görüntülendiği bölgede gerçekleştirildi

Giriş: 30.01.2023 - 20:06 | Güncelleme: ABONE OL
68 gündür kayıp Seda Nur için yeniden arama çalışması
DHA

Antalya'da, 68 gündür kayıp Seda Nur Uludağ (21) için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Gazipaşa ilçesine bağlı Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna devam eden Seda Nur Uludağ, geçen yıl 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldı.

Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı. Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi.

SONUÇ ÇIKMADI ARA VERİLDİ

Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, arama çalışması başlattı. Ekipler, Koru Mahallesi sahil kısmında Seda Nur'a ait olabileceği değerlendirilen şemsiye buldu. Karadan, havadan ve denizden yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemeyince aramalara ara verildi.

SON KEZ GÖRÜLDÜĞÜ NOKTA

Seda Nur Uludağ'ın anne ve babası, son günlerde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılarak kızlarının bulunmasını istedi. Seda'ya dair herhangi bir ize rastlanmaması öldürülmüş olabileceğini gündeme getirdi. Seda Nur Uludağ'ın kaybolduğu gün kameralar tarafından son kez görüntülendiği Koru Mahallesi Poyraz Koyu mevkisinde bu sabah arama çalışması tekrar başlatıldı.

DALGIÇLAR VE KADAVRA KÖPEĞİ

Arama çalışmaları kapsamında, Koru Mahallesi'ndeki Selinus ve Kahyalar sahiline kadar olan bölümde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç timi su altında, Antalya'dan gelen AFAD ekipleri ile özel eğitimli kadavra köpeğiyle karadan arama çalışması yapıldı. Çalışmalar neticesinde Seda Nur Uludağ'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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