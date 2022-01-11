67 yıllık çift bir gün arayla korona kurbanı

İHA

Bilecik'te 67 yıldır aynı yastığa baş koyan çift birer gün araya koronavirüsten hayatını kaybetti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 20 gün önce koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitifi çıkan Esma (80) ve Lütfİ Tunur (85) çifti, evde durumlarının kötüye gitmesi üzerine Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen durumları ağırlaşan çiftlerden ilk olarak Lütfü Tunur hayatını kaybetti. Merhum evinin önünde 'Helallik' alındıktan sonra ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Eşi toprağa verilen Esma Tunur ise, ertesi gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. O da eşi gibi evinin önünde 'Helallik' alındıktan sonra ilçe mezarlığında eşinin yanına defnedildi.

Çiftin damadı Hamit Erken, aşının önemine değinerek, mutlaka herkesin aşılarını yaptırması gerektiği söyledi.

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