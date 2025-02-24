Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.663,01 %0,63
        DOLAR 36,4253 %0,00
        EURO 38,1862 %0,10
        GRAM ALTIN 3.454,24 %0,47
        FAİZ 39,13 %-1,29
        GÜMÜŞ GRAM 38,11 %-0,07
        BITCOIN 95.998,00 %0,24
        GBP/TRY 46,0793 %0,01
        EUR/USD 1,0473 %0,14
        BRENT 74,33 %-0,13
        ÇEYREK ALTIN 5.647,33 %0,46
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil 65 yaş ve üzeri için yeni tarife - Teknoloji Haberleri

        65 yaş ve üzeri için yeni tarife

        Vodafone, 65 yaş ve üzeri müşterileri için ayrıcalıklı bir tarife hazırladığını duyurdu. Süper65'lilerin, her yöne sınırsız konuşma hakkından mağazalarda öncelikli hizmet alınmasına kadar birçok özel hizmet alabileceği vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 14:21 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        65 yaş ve üzeri için yeni tarife
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vodafone, “Süper65” adını verdiği, 65 yaş ve üzeri müşterileri kapsayan yeni müşteri segmentini duyurdu. Şirket, teknolojiye mesafeli duran ve teknolojiden çekinen bu müşterileri için özel avantajlı tarifeler, ayrıcalıklı cihaz teklifleri ve onlara özel müşteri hizmetleriyle kendilerini el üstünde hissedecekleri yepyeni bir dünya sunduğunu açıkladı.

        ‘Süper65’liler her yöne sınırsız konuşma hakkı, ücretsiz durma özelliği, Müşteri Hizmetleri ve Vodafone mağazalarında öncelikli hizmet, teknolojik cihazlarda indirim, Yanımda uygulamasında Kolay İşlem menüsü, mağazalarda teknoloji eğitimi gibi ayrıcalıklardan yararlanabiliyor.

        "ÖNCELİKLİ HİZMETLERDEN YARARLANIYORLAR"

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus 8 milyonu geçiyor. Bu artışın devam etmesiyle 2030 yılında 65 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık 12 milyon kişiye ulaşacağı öngörülüyor. Bu yaş grubundaki kişilerin teknoloji ile daha mesafeli ilişkiler kurup, çekingen durduğunu görüyoruz. Vodafone olarak, gelişen teknolojiye özel olarak tasarladığımız, 65 yaş ve üzeri müşterilerimizin teknolojiyi korkmadan kullanabilecekleri, kendilerini el üstünde hissedecekleri yepyeni bir dünya sunuyoruz. Bu kitle için samimi, dürüst, güvenilir, şeffaf ve kolay ulaşılabilir bir marka olmayı hedefliyoruz. Amacımız, herkesin dijital dünyaya kolayca adapte olmasını sağlamak ve yaşam kalitesini artıracak teknolojileri ulaşılabilir kılmak. Vodafone Süper65 müşterilerimiz, sınırsız konuşma hakkı olan tarifelerimizle her zaman doyasıya konuşuyor; ücretsiz durma özelliğiyle faturasını aşmıyor; onlara özel indirimli cihaz portföyümüzdeki ürünlerden avantajlı yararlanıyor. Ayrıca, müşteri hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanıyor, Klinik Psikolog Beyhan Budak’tan özel eğitim almış mağaza çalışanlarımızdan ve Müşteri Hizmetleri ekibimizden güvenle destek alıyor. Vodafone olarak, 65 yaş ve üzeri müşterilerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Habertürk Anasayfa