65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı yaşı kaç? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.

Ayrıca, işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir. ” şeklinde açıklamada bulundu.