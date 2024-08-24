64 yıllık sinema kapanıyor

Makinistliğe, mesleğinin yanında ek gelir elde etmek için başladığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"2005'te kendi işimden emekli oldum. Emeklilikten sonra burada gündüz çalışmaya başladım. Toplam 37 senedir bu işi yapıyorum ve son 12 senedir bu sinemadayım. Burası devam etseydi devam edecektim. Fakat burası kapanacağı için artık başka bir yerde de her şey dijitale dönüldüğü için artık böyle makinistlere gerek kalmıyor. Çünkü dijital otomasyon oynadığı için kendi başlıyor, kendi bitiyor. Onun için ben de artık ikinci bir emekliliğe ayrılıp dinleneceğim."