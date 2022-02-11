"ONU KRAVATSIZ GÖRMEDİK"

İlçe sakinlerinden Murat Tunç da "Bedir amca çok renkli ve güzel bir insan. Onu tüm memleket çok seviyor. Tarlada, koyunların içinde, çarşıda onu hep kravatlı görüyoruz. Onu kravatsız görmedik. Güler yüzüyle etrafa pozitif enerji veriyor. Böyle insanlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.