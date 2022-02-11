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63 yıl önce taktığı kravatı bir daha çıkarmadı - Güncel Haberler

63 yıl önce taktığı kravatı bir daha çıkarmadı

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Bedir Bey mezrasında oturan Bedir Akbulut, 63 yılda 1500 kravat biriktirdi. Kravatsız dışarı çıkmayan Akbulut renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerine topluyor

11.02.2022 - 12:58 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Van'ın Gürpınar ilçesinde adının verildiği mezrada oturan 70 yaşındaki Bedir Akbulut, 63 yılda biriktirdiği 1500 kravatı hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirdi.

  • AA'nın haberine göre ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Bedir Bey mezrasında oturan 4 çocuk babası Akbulut, renkli yaşamıyla dikkati çekiyor. Hayvanlarını otlatırken, ev işlerini yaparken takım elbise ve kravatını çıkarmayan Akbulut, evinin en büyük odasında rengarenk kravatlarının bir kısmını sergiliyor.

     

  • "HER GÜN FARKLI BİR KRAVAT TAKIYORUM"

    Akbulut, kravat tutkusunun çocukluğuna dayandığını anlattı.

    Yıllar içinde kravatın hayatının bir parçası haline geldiğini söyleyen Akbulut, "Kravatla tanışmam 7 yaşında oldu. Yaylada hediye edilen bir kravat tutkum haline geldi. 

  • O günden bu yanda asla kravatsız dışarı çıkmıyorum hatta evin içerisinde de sürekli kravatlıyım. Benim kravat tutkumu bilen vali, belediye başkanı, kaymakamlar, savcılar, siyasiler sürekli kravat hediye ediyorlar. Şu an 1500 kravatım var. Her gün farklı bir kravat takıyorum" dedi.

  • "ASLA DIŞARIYA KRAVATSIZ ÇIKMAM"

    Akbulut, 100'e yakın takım elbisesinin de olduğunu belirterek, "Bana herkes kravat hediye ediyor. Artık eve sığmıyor. Onları koyacak yer bulamıyorum. Mecbur odamda sergiliyorum" diye konuştu.

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