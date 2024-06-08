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        Haberler Gündem Eğitim 61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi

        61 yaşındaki Topçuoğlu, üniversite sınavına 43. kez girdi

        Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 43'üncü kez üniversite sınavına katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 17:47 Güncelleme: 08.06.2024 - 18:26
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        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
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        Bugüne kadar katıldığı sınavlarda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve ön lisans programlarında kamu yönetimi, işletme yönetim ve organizasyon, turizm otelcilik, ilahiyat ile Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümünü bitiren Topçuoğlu, on yıl vekil sınıf öğretmenliği, 13 yıl vekil İngilizce öğretmenliği, 4 yıl da özel sürücü kurslarında direksiyon eğitimi verdikten sonra emekli oldu.

        Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) bu yıl üzerine "1980'den 2024'e 43. kez YKS'ye (ÖSS-YGS) giriş, Sınavkolik" yazılı tişörtle Bafra Milli İrade İmam Hatip Ortaokulunda giren Topçuoğlu, gazetecilere, 1980den bu yana askerlik dönemi hariç her sene sınava katıldığını söyledi.

        Sınava girmenin kendisinde alışkanlık haline geldiğini belirten Topçuoğlu, "Sınava giren adaylara tavsiyem, bunun son sınav olmadığını, seneye tekrar hazırlanarak girme hakları olduğunu unutmasınlar. Ben ilk yıllarda kazanamadım ama beş üniversite bitirdim" dedi.

        Topçuoğlu, 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki yeğeni Helanur Tokuru da yanında getirerek sınava alıştırdığını kaydetti.

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