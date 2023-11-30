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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da 61 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı! 4'ünde HIV çıktı! - Güncel haberler

        61 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı! 4'ünde HIV çıktı!

        Sakarya'da, eğlence mekanlarına 300 polisin katılımı ile düzenlenen fuhuş operasyonunda 61 yabancı uyruklu kadın ile 6 organizatör gözaltına alındı. 6 organizatörden 5'i tutuklanırken, 61 kadından 4'ünde HIV virüsüne rastlandı. Kadınların sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:19
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        61 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı! 4'ünde HIV çıktı!
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        Sakarya´nın Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından fuhuş yaptıkları belirlenen kadınlar ile aracılık ve yer temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        300 POLİS İLE BASKIN YAPILDI

        DHA'da yer alan habere göre polis ekipleri tarafından ilçede bulunan eğlence mekanlarına 300 polisin katılımı ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

        61'İ KADIN 67 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyon kapsamında 6 organizatör ile 49´u Özbekistan, 8´i Azerbaycan ve 4'ü Türkmenistan uyruklu 61 kadın olmak üzere 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 84 fişek, 7 dolu kartuş ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

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        5 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Organizatörlerden N.A. (66), C.B. (57), C.Ç.K. (35), İ.K. (33), Z.K. (31) `Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek´ suçundan tutuklanırken E.D. (45) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        4 KADINDA HIV TESPİT EDİLDİ

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde tutularak sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 4'ünde HIV virüsü tespit edildi.

        KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

        Testler daha kapsamlı araştırma için Ankara'daki laboratuvara gönderildi. Kadınların sınır dışı edilmesi için Sakarya İl Göç İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

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        #sakarya
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