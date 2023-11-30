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Sakarya´nın Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından fuhuş yaptıkları belirlenen kadınlar ile aracılık ve yer temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

300 POLİS İLE BASKIN YAPILDI DHA'da yer alan habere göre polis ekipleri tarafından ilçede bulunan eğlence mekanlarına 300 polisin katılımı ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

61'İ KADIN 67 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Operasyon kapsamında 6 organizatör ile 49´u Özbekistan, 8´i Azerbaycan ve 4'ü Türkmenistan uyruklu 61 kadın olmak üzere 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 84 fişek, 7 dolu kartuş ile yüklü miktarda para ele geçirildi. REKLAM

5 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Organizatörlerden N.A. (66), C.B. (57), C.Ç.K. (35), İ.K. (33), Z.K. (31) `Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek´ suçundan tutuklanırken E.D. (45) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 KADINDA HIV TESPİT EDİLDİ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde tutularak sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 4'ünde HIV virüsü tespit edildi.

KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK Testler daha kapsamlı araştırma için Ankara'daki laboratuvara gönderildi. Kadınların sınır dışı edilmesi için Sakarya İl Göç İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.