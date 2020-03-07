Değirmene un öğütmeye gelen Sabri Aydın da Melahat ninenin değirmeninin ununun daha lezzetli olduğunu belirterek, "Bu değirmenin taşı su kaynağının enerjisiyle dönüyor, unu güzel oluyor. Onun için burayı tercih ettim. İki yıldır Melahat hanımı tanırım, yaşına göre başarılı ve dinç. İşini başarıyla yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.