6’ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen yapı, İstanbul’un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilmişti. 16. yüzyıl başlarında camiye çevrildikten sonra bazen tahta kepenklerle bazen de badana ile yer yer kapatılan mozaik ve freskolar 1950’den itibaren Amerikan – Bizans Enstitüsü tarafından ortaya çıkarılmıştı. Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla 1945 yılında müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay Onuncu Dairesi’nin aldığı kararla ibadete açılacak.